Nutrionist तमन्ना दयाल ने बताया 90% महिलाएं करती हैं ये गलती, इसलिए बनी रहती है थकान और कमजोरी

न्यूट्रिशनिस्ट तमन्ना दयाल ने बताया कि कैसे चुकंदर, रागी, डार्क चॉकलेट और अलसी के बीजों से महिलाएं अपनी 95% बीमारियां और थकान दूर कर सकती हैं.

तमन्ना ने 4 ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें हर मां और हर महिला को आज से ही अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए.

Superfoods for women : महिलाओं में सिरदर्द, बदन दर्द और दिन भर सुस्ती बने रहना अब जैसे आम बात हो गई है.  इसी को लेकर हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट तमन्ना दयाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद जरूरी जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर महिलाएं अपनी डाइट में कुछ खास सुपरफूड्स मिस कर रही हैं, जिसकी वजह से वे हमेशा परेशान और थकी-थकी रहती हैं.

तमन्ना का कहना है कि हमारी 95% सेहत से जुड़ी परेशानियां सिर्फ खान-पान में बदलाव करके ठीक की जा सकती हैं. उन्होंने ऐसी 4 चीजों के बारे में बताया है जिन्हें हर मां और हर महिला को आज से ही अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए. तो बिना देर किए आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में...

1. चुकंदर - Beetroot

महिलाओं में पीरियड्स के दौरान काफी ब्लड लॉस होता है, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है. तमन्ना के मुताबिक, बीट्रूट यानी चुकंदर आयरन का बेहतरीन सोर्स है. यह मेंस्ट्रुएशन के दौरान हुए ब्लड लॉस को रिकवर करने में मदद करता है. साथ ही, इसमें भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं.

2. रागी

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, महिलाओं की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. तमन्ना बताती हैं कि एक कप रागी में लगभग 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है. यह न केवल आपकी हड्डियों को टूटने से बचाता है, बल्कि मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याओं और लक्षणों को मैनेज करने में भी बहुत मददगार है.

3. डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है जो आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है. पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्दनाक क्रैम्प्स को कम करने और स्ट्रेस लेवल को घटाने के लिए डार्क चॉकलेट एक बेहतरीन ऑप्शन है.

4. फ्लैक्स सीड्स 

PCOS और बिगड़ते हार्मोन्स आज की बड़ी समस्या हैं. अलसी के बीजों में ओमेगा-3 और लिगनन्स होते हैं. ये शरीर में एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने का काम करते हैं. अगर आप भी हार्मोनल असंतुलन से जूझ रही हैं, तो रोज थोड़ी अलसी खाना शुरू करें.
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Tamanna Dayal, Nutritionist Tips, Women Health, Superfoods For Women
