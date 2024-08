क्या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो इस एक कारगर घरेलू नुस्खे को अपनाएं, नसों से सारा Cholesterol चूस लेगा ये

How To Reduce Cholesterol Level: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा खान-पान और लाइस्टाइल इतनी अव्यवस्थित हो गई है कि इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल (Cholesterol Level In Body) बढ़ना आम हो गया है. हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण नसों में जमा हो जाने वाला कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको एक घरेलू तरीका बताएंगे, जिससे आप अपनी नसों से कोलेस्ट्रॉल को साफ कर सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो यह नसों में जमा होकर हार्ट रिलेटेड प्रोब्लम्स पैदा कर सकता है. नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को साफ करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बेहद प्रभावी हो सकते हैं. इनमें से एक प्रमुख और प्राचीन तरीका है लहसुन और शहद का उपयोग.

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लहसुन और शहद का मिश्रण | Garlic And Honey Mixture To Lower Cholesterol

सामग्री:

5-6 लहसुन की कलियां

कप कप शहद

ये रही विधि:

लहसुन की कलियों को पीसें: लहसुन की कलियों को छीलकर पीस लें, ताकि उनका रस अच्छी तरह से निकल सके.

शहद में मिलाएं: पिसे हुए लहसुन को एक कप शहद में अच्छी तरह मिलाएं. इसे एक साफ कांच की बोतल में डालकर बंद कर दें.

इसे इस्तेमाल करें: इस मिश्रण का एक चम्मच रोज सुबह खाली पेट सेवन करें. यह मिश्रण ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने और नसों को साफ रखने में सहायक है.

इस घरेलू उपाय के फायदे:

लहसुन का प्रभाव: लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है. यह ब्लड फ्लो को भी बेहतर बनाता है और नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को धीरे-धीरे घोल देता है.

शहद का गुण: शहद एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है. शहद लहसुन के स्वाद को भी कम कर देता है, जिससे इसका सेवन आसान हो जाता है.

कोलेस्ट्रॉल कम करने के अन्य तरीके | Other Ways To Lower Cholesterol

संतुलित डाइट: अपनी डाइट में ताजे फल, सब्जियां और अनाज शामिल करें. ये फाइबर से भरपूर होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

रेगुलर एक्सरसाइज: नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है और हार्ट हेल्थ रहता है.

धूम्रपान और शराब से बचें: ये दोनों ही चीजें नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रक्रिया को तेज करती हैं.

यह घरेलू तरीका रेगुलर रूप से अपनाने पर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकता है. हालांकि, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या गंभीर है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)