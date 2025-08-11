बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 4 फूड्स, हार्ट अटैक से बचना है तो आज से शुरू कर दें खाना

Foods To Eat In High Cholesterol: खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान के कारण आज के समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या काफी देखी जाती है. क्या आप जानते हैं? बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल नसों में मोम की तरह जमने लगता है, जिससे हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. आज हम आपको कोलेस्ट्रॉल को घर बैठे कम करने के कुछ ऐसे घरेलू टिप्स बताने वाले हैं जो आपको इस समस्या से राहत दिला सकते हैं.

Cholesterol Control Tips | Cholesterol Home Remedy | Foods To Eat In High Cholesterol

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सुबह क्या खाना चाहिए?

अलसी के बीज: अलसी के बीज में पाया जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है.

जैतून का तेल: जैतून के तेल में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं.

ओट्स: ओट्स फाइबर से भरपूर है. इसका सेवन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद कर सकता है. आप चाहें, तो इसका सेवन ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं.

फैटी फिश: फैटी फिश जैसे सैल्मन और मैकेरल में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)