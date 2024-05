30 मई तक संभलकर, पारा जा सकता है 46 के पार, बचना है तो 30 मई तक हर 30 मिनट करें ये काम, तभी मिलेगा आराम...

IMD Heat Wave 'Red Alert' For North India: एनसीआर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. आईएमडी के मुताबिक सोमवार के दिन सुबह से ही तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. दोपहर तक पारा 46 डिग्री के पार जाने की संभावना है. आने वाले 30 मई तक हीट वेव का असर देखने को मिलेगा, उसके बाद मौसम सामान्य होने की उम्मीद है.

आईएमडी ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए गए आंकड़ों में बताया है कि सोमवार को दिन में ही भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा. जारी किए गए आंकड़ों में 27 मई को पारा 46 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई गई है. 28 मई को 45 डिग्री, 29 मई को 45 डिग्री और 30 मई को 44 डिग्री के आसपास पारा रहने की संभावना है.

आईएमडी के मुताबिक, 30 मई तक हीट वेव का असर एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ेगा. एनसीआर में हीट वेव के चलते लोगों को बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है.

कब बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के मुताबिक, 30 मई के बाद जून के पहले हफ्ते से लोगों को हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके साथ-साथ मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते पारा नीचे गिरेगा और लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी.



गर्मी और ले से बचने के लिए क्या करें :

मौसम विभाग ने तो हमें चेता दिया है कि 30 मई तक हमें संभलकर रहना होगा क्योंकि पारा 46 के पार जा सकता है. ऐसे में अगर आप लू से बचना चाहते हैं. या गर्मी के प्रकोप से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको हर 30 मिनट में पानी पीना चाहिए. इस दौरान पसीना बहुत निकलता है. तो आपको अपने आहार में तरल पदार्थों को शामिल करने की जरूरत है.

How Much Water Should Drink Everyday: गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. हमारा शरीर 70% पानी से बना है और हर ऊतक, कोशिका और अंग को काम करने के लिए पानी की जरूरत (How much Water Should You Drink) होती है. गर्मी में ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे चक्कर और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए जानिए कि गर्मियों में रोजाना कितना पानी पीना आपके लिए बेहतर हो सकता है.

गर्मी में रोजाना कितना पानी पीना है जरूरी, किस तरह और कैसे पिएं, यहां जानें, हर दिन कितना पानी पीना चाहिए (How much water consume everyday)



दिन की शुरुआत पानी से करें

सुबह उठते ही एक गिलास पानी पिएं. यह न केवल आपको हाइड्रेट रखने में मदद करेगा बल्कि आपको फ्रेश भी फील करवाएगा. पानी डाइजेशन को बेहतर बनाने का काम करता है और आंतों को साफ करता है. अगर आप चाहें तो दिन की शुरुआत नारियल पानी पीकर भी कर सकते हैं.

तीन से चार लीटर पानी पिएं

एक्सपर्ट्स की मानें तो नॉर्मली एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम दो से तीन लीटर तक पानी जरूर पीना चाहिए. लेकिन गर्मी ज्यादा होने पर बॉडी से पसीना भी निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है. इसलिए गर्मी में कम से कम तीन से चार लीटर पानी का सेवन आपको रोजाना जरूर करना चाहिए.

