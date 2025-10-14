विज्ञापन
विशेष लिंक

होंठों को गुलाबी, चमकदार ही नहीं फटने से भी बचाने में मददगार है घर का बना ये लिप बाम, बस किचन में मौजूद इस चीज से करें तैयार

Homemade Lip Balm: बिना पैसे खर्च किए सर्दियों में आप अपने होंठों के फटने की समस्या से राहत पा सकते हैं. बस इन कुछ घरेलू उपाय अपनाकर.

Read Time: 2 mins
Share
होंठों को गुलाबी, चमकदार ही नहीं फटने से भी बचाने में मददगार है घर का बना ये लिप बाम, बस किचन में मौजूद इस चीज से करें तैयार
Homemade Lip Balm: होंठों को फटने से कैसे रोकें.

सर्दियों की हवाओं का असर सबसे पहले हमारे होंठों पर दिखता है, यह हवाएं त्वचा को रूखी करके होंठों पर भी असर करती हैं और होंठों के फटने का कारण भी यही हवाएं होती हैं. यह हवाएं होंठों की नमी को खत्म करके उसकी रंगत पर भी असर करती है, ऐसे में लिप बाम का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन बाजार में मौजूद लिप बाम उतने असरदार नहीं होते हैं. लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि, हम बताएंगे कैसे आप घर बैठे एक ऐसा लिप बाम बना सकते है, जो आपके होंठों की चमक व रंगत को लौटाने में मदद कर सकता है.

कैसे बनाएं होममेड लिप बाम- (How To Make Homemade Lip Balm)

सामग्री-

  • चुकंदर 
  • नारियल का तेल 
  • वैसलीन 
  • विटामिन-ई कैप्सूल 

(नोट-सामग्री की मात्रा जरूरत के अनुसार)

विधि-

लिप बाम बनाने के लिए सबसे पहले ताजा चुकंदर का रस निकालकर उसे नारियल के तेल में मिलाना चाहिए, उसके बाद वैसलिन और विटामिन-ई के कैप्सूल के तेल को मिलाकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए. सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद उसे एक कंटेनर में डालकर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और उसके जमने के बाद इस्तेमाल कर सकते है, सर्दियों में रोजाना इसका इस्तेमाल होंठों के फटने को रोक सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें- रोजाना चेहरे पर शहद लगाने से क्या होता है?

चुकंदर के फायदे- (Chukandar Ke Fayde)

बीटरूट ऐसा फल है जो स्वाद में बढिया होने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, इसमें मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट होंठो को फटने के साथ फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाने में मदद करते हैं, इसकी मदद से आप पूरी तरह से प्राक्रतिक लिप बाम बना सकते हैं, जो आपके होंठों को मॉइश्चराइज करके मुलायम बनाता है और साथ ही होंठों के काले रंग को कम करके प्राक्रतिक गुलाबी रंग भी देता है.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Homemade Lip Balm For Dry Lips, Homemade Beetroot Lip Balm Benefits, How To Make Beetroot Lip Balm With Vaseline, Does Beetroot Make Lips Pink Permanently, How To Use Beetroot For Pink Lips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com