होंठों को गुलाबी, चमकदार ही नहीं फटने से भी बचाने में मददगार है घर का बना ये लिप बाम, बस किचन में मौजूद इस चीज से करें तैयार

सर्दियों की हवाओं का असर सबसे पहले हमारे होंठों पर दिखता है, यह हवाएं त्वचा को रूखी करके होंठों पर भी असर करती हैं और होंठों के फटने का कारण भी यही हवाएं होती हैं. यह हवाएं होंठों की नमी को खत्म करके उसकी रंगत पर भी असर करती है, ऐसे में लिप बाम का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन बाजार में मौजूद लिप बाम उतने असरदार नहीं होते हैं. लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि, हम बताएंगे कैसे आप घर बैठे एक ऐसा लिप बाम बना सकते है, जो आपके होंठों की चमक व रंगत को लौटाने में मदद कर सकता है.

कैसे बनाएं होममेड लिप बाम- (How To Make Homemade Lip Balm)

सामग्री-

चुकंदर

नारियल का तेल

वैसलीन

विटामिन-ई कैप्सूल

(नोट-सामग्री की मात्रा जरूरत के अनुसार)

विधि-

लिप बाम बनाने के लिए सबसे पहले ताजा चुकंदर का रस निकालकर उसे नारियल के तेल में मिलाना चाहिए, उसके बाद वैसलिन और विटामिन-ई के कैप्सूल के तेल को मिलाकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए. सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद उसे एक कंटेनर में डालकर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और उसके जमने के बाद इस्तेमाल कर सकते है, सर्दियों में रोजाना इसका इस्तेमाल होंठों के फटने को रोक सकता है.

चुकंदर के फायदे- (Chukandar Ke Fayde)

बीटरूट ऐसा फल है जो स्वाद में बढिया होने के साथ-साथ यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, इसमें मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट होंठो को फटने के साथ फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाने में मदद करते हैं, इसकी मदद से आप पूरी तरह से प्राक्रतिक लिप बाम बना सकते हैं, जो आपके होंठों को मॉइश्चराइज करके मुलायम बनाता है और साथ ही होंठों के काले रंग को कम करके प्राक्रतिक गुलाबी रंग भी देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)