इंसानों के साथ रहने वाले जानवरों में दिखता 'डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम', जानें इसके लक्षण और कारण

How to Take Care of Your Pet : 19वीं शताब्दी में, चार्ल्स डार्विन ऐसे चंद लोगों में से एक थे, जिन्होंने पालतू जानवरों के बारे में सबसे पहले कुछ दिलचस्प चीजों को महसूस किया: विभिन्न प्रजातियों में अक्सर उनके प्राचीन जंगली पूर्वजों की तुलना में समान परिवर्तन विकसित होते थे. लेकिन अलग-अलग पालतू जानवरों में एक साथ कुछ खास तरह के लक्षण प्रकट क्यों होते हैं? वैज्ञानिक साझा परिवर्तनों के इस संग्रह को 'डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम' कहते हैं, और ऐसा होने का कारण अभी भी गर्मागर्म बहस का विषय है.