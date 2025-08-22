इन 4 लोगों को जरूर करना चाहिए सुबह खाली पेट भीगी मूंगफली का सेवन

Benefits Of Eating Soaked Peanuts: मूंगफली का सेवन ज्यादातर लोग करना पसंद करते हैं. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुबह खाली पेट भीगी मूंगफली खाने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि इसमें विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन बी3, विटामिन बी9, मिनरल, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कॉपर से गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

भीगी मूंगफली खाने के फायदे- (Bheegi Moongphali Khane Ke Fayde)

1. मसल्स-

अगर आप मसल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में भीगी मूंगफली को शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके मसल्स को बनाने में मददगार है. इसे आप नाश्ते में, सलाद में डालकर खा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- हड्डियों को फौलादी बनाने के लिए इस चीज का करें सेवन, बुढ़ापे में भी रहेंगे सुपर एक्टिव

2. हड्डियों-

भीगी मूंगफली के सेवन से शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है. मूंगफली हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार मानी जाती है. इसका सेवन सुबह खाली पेट करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.

3. स्किन-

मूंगफली में प्रोटीन, फैट, फाइबर, खनिज, विटामिन और एंटीआक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं. जो स्किन को हेल्दी रखने में मददगार हैं. स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप भीगी मूंगफली का सेवन कर सकते हैं.

4. कमजोरी-

अगर आप शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, तो रोजाना सुबह खाली पेट भीगी मूंगफली का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो कमजोरी को दूर करने और एनर्जी को बढ़ाने में मददगार हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)