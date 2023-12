शहनाज हुसैन ने बताए ऐसे Skin Care Tips, जो देंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसी Glowing Skin, फटाफट नोट कर लें नुस्खे

सर्दियों में त्वचा का ख्याल रखने के लिए ये घरेलू नुस्खे आजमाएं | Glowing Skin: Home Remedies That Work

खास बातें सर्दियों में आपकी स्किन को ग्लोइंग तो बनाएं

विटामिन-ए और ई से भरपूर क्रीम अप्लाई करें.

साथ ही लटकती त्वचा को टाइट कर आपकी उम्र भी कम दिखाएंगे.

How To Take Care of Skin In Winter: मौसम में बदलाव होता है, तो उसका असर हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है. सर्दियों में ड्राइनेस (Dry skin) बढ़ जाती है, क्योंकि हवा में नमी की कमी हो जाती है. यही कारण है कि इन दिनों आपकी त्वचा में ड्राइनेस, पैच, फेल्कीनेस और डलनेस (Dull Skin) नजर आने लगती है. नमी को सील करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी त्वचा का खास ख्याल (Skincare) रखें. अगर आपकी त्वचा रूखी हो रही है, तो उसमें तेल और नमी दोनों की कमी है. त्वचा को अगर मॉइश्चराइज (Skin Moisturizer) न किया जाए, तो फाइन लाइन्स (Fine Lines) और झुर्रियों (Jhurriyan) की समस्या होने लगती है. कई मामलों में, तो त्वचा पर लाल, खुरदरे और परतदार धब्बे पड़ जाते हैं. अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आपको हार्श साबुन लगाने से बचना चाहिए. तो चलिए बिना देर करे जानते हैं शहनाज हुसैन के बताए उन टिप्स (Skin Care Tips) के बारे में, जो सर्दियों में आपकी स्किन को ग्लोइंग तो बनाएंगे ही साथ ही लटकती त्वचा को टाइट कर आपकी उम्र भी कम दिखाएंगे.