अक्षय कुमार को जब इस एक्ट्रेस ने बांधी थी राखी, बोली- हर साल जब तक जिंदा हूं, हर साल राखी बांधूंगी

अनुपमा सीरियल में नजर आने वाली टीवी की टॉप एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने शो रविवार विद स्टार परिवार में अक्षय कुमार को राखी बांधी थी. 

अक्षय कुमार को रुपाली गांगुली ने बांधी थी राखी
क्या आपको याद है जब रुपाली गांगुली ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को स्टार प्लस के शो रविवार विद स्टार परिवार में राखी बांधी थी. जहां दोनों का सालों बाद मिलन हुआ था और अक्षय ने रुपाली गांगुली को अपनी राखी बहन कहा था. इस मौके पर अक्षय कुमार ने रुपाली गांगुली के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था. वहीं एक्ट्रेस ने अक्षय को अपना राखी भाई भी कहा था. एपिसोड में अक्षय की कलाई पर रुपाली गांगुली ने राखी बांधी थी और इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया था. यहां तक कि एक्टर ने पैर भी छूए थे. 

अक्षय कुमार ने इस दौरान बताया कि तीन दशक पहले लगातार पांच सालों तक रुपाली गांगुली ने राखी बांधी थी. वहीं एक्ट्रेस इमोशनल हो गईं और वादा करते हुए कहा, हर साल जब तक जिंदा हूं, हर साल राखी बांधूंगी. वहीं एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि अक्षय उनके राखी भाई हैं. मैं उनसे दूर हो गई जब वह स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गए. इसके बाद यह काफी अजीब हो गया. 

अक्षय से पहली मुलाकात का किस्सा शेयर करते हुए अनुपमा एक्ट्रेस ने कहा, 1992 की बात है जब मैंने उन्हें राखी बांधना शुरू किया और 2022 में मुझे उनसे दोबारा मिलने का मौका मिला और राखी बांधने का भी. इस शो की बदौलत. इस दौरान दोनों ने साथ में डांस किया और खूब मस्ती की. 

गौरतलब है कि टीवी के अलावा रुपाली गांगुली कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं और पहचान बना चुकी हैं. वहीं 2000 में टीवी डेब्यू एक्ट्रेस ने सुकन्या के साथ किया था. जबकि साराभाई वर्सेज साराभाई से उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की. 

