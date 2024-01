कमर तक लटकती 'नागिन' जैसी मोटी हो जाएगी चोटी, हफ्ते में बस दो बार मिक्स कर के लगाएं ये दो तेल

How to stop hair thinning and hair fall naturally : बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप कलौंजी (Kalaunji ka tel) और नारियल के तेल (Coconut oil) का इस्तेमाल कर सकते हैं

खास बातें हेयर फॉल रोकने के लिए एक ऐसा घरेलू उपाय बता रहे हैं

बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप कलौंजीऔर नारियल के तेल लगाएं

कलौंजी में एंटीमाइक्रोबियल और एंटी फंगल तत्व पाए जाते हैं

Coconut and Nigella Oil for Hairfall: खूबसूरत बाल हर किसी की चाहत होती है. सर्दियों के मौसम में हेयर फॉल (Hairfall) की समस्या दूसरे मौसम की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाती है. हेयर फॉल को रोकने (how to stop haifall) के लिए लोग कई तरह की दवा (medicine for hairfall) और घरेलू उपाय (Gharelu nuskhe) करते हैं. लेकिन आज हम आपको सर्दियों में हेयर फॉल रोकने के लिए एक ऐसा घरेलू उपाय बता रहे हैं जो आपके बालों को झड़ने से रोकने के लिए कारगर साबित हो सकता है. बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप कलौंजी (Kalaunji ka tel) और नारियल के तेल (Coconut oil) का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह आपके बालों को झड़ने (Balon ka girna kaise rokein) से तो रोकता ही है भरपूर पोषण भी देता है. तो बिना देर करे जानते हैं कि कौन से दो तेल बालों के लिए हैं बेहद उपयोगी.

बालों में लगाएं नारियल और कलौंजी तेल (Apply Coconut and Nigella Oil)

1. पोषक तत्वों से भरपूर