पूड़ी छानने के बाद बचे तेल से भगाएं घर के कीड़े-मकोड़े, तरीका है एकदम सिंपल

घरों में कॉकरोच, चींटियां, और दूसरे छोटे-मोटे कीड़े अक्सर परेशानी का सबब बन जाते हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए हम महंगे-महंगे केमिकल वाले स्प्रे खरीदते हैं, जो सेहत के लिए भी हानिकारक होते हैं. लेकिन अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है.

safe oil reuse : इस तेल और केरोसीन की गंध से चींटियां, कॉकरोच, और दूसरे कीड़े आपके घर से दूर भाग जाएंगे.

Reuse of cooking oil : त्योहार हो या फिर घर में कुछ खास बन रहा हो, पूड़ी-पकौड़े तो बनते ही हैं. लेकिन इन लजीज पकवानों के बाद एक चीज जो हर घर में बच जाती है, वो है कढ़ाई में ढेर सारा तेल. अब इस काले और चिपचिपे तेल का क्या किया जाए? ज़्यादातर लोग इसे बेकार समझकर या तो सिंक में बहा देते हैं या फिर कूड़े में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बेकार समझा जाने वाला तेल आपके बड़े काम आ सकता है? जी हां, इसी तेल से आप अपने घर के बिन बुलाए मेहमानों यानी कीड़े-मकोड़ों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं.

ये तरीका इतना आसान और असरदार है कि आप हैरान रह जाएंगे. तो चलिए, जानते हैं कि कैसे आप इस बचे हुए तेल को इस्तेमाल करके अपने घर को कीड़ा-मुक्त बना सकते हैं.

कीड़े-मकोड़ों भगाने के लिए कैसे करें बचे तेल को रियूज

  • सबसे पहले, बचे हुए तेल को अच्छी तरह से छान लें ताकि उसमें मौजूद खाने के जले हुए टुकड़े निकल जाएं.

  • अब इस तेल में थोड़ी मात्रा में केरोसीन (मिट्टी का तेल) मिला लें. इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भर लें.
  • इस स्प्रे को घर के उन कोनों में छिड़कें जहां कीड़े-मकोड़े सबसे ज़्यादा आते हैं, जैसे कि दरवाजों के पास, खिड़कियों के किनारों पर, नाली के आसपास और किचन के कोनों में.

इस तेल और केरोसीन की गंध से चींटियां, कॉकरोच, और दूसरे कीड़े आपके घर से दूर भाग जाएंगे. यह एक किफायती और बेहद असरदार तरीका है, जो आपके घर को साफ-सुथरा और कीड़ों से मुक्त रखने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Safe Oil Reuse, How To Use Used Cooking Oil
