गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने बताया- स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जायटी दूर करने का सटीक तरीका, 2 बिलियन लोग कर रहे हैं फॉलो

कई बार हम सभी दूसरों के सामने खुश होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से हम खुश नहीं होते हैं. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स और डाटा के अनुसार, साल 2019 में पूरी दुनिया में 310 मिलियन लोग स्ट्रेस और एंग्जायटी से जूझ रहे थे. जिसके कारण लोगों को मानसिक बीमारियां भी हुई. ऐसे में आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर (Gurudev Sri Sri Ravi Shankar) से जानते हैं कि अपने जीवन में कैसे तनाव को दूर किया जा सकता है.

पहले की तुलना में आज सब कुछ मिलता है आसानी से

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने बताया कि आज चार में एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है. जिसके कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि पहले की तुलना में आज लोगों के पास काफी सुविधाएं हैं. जहां पहले लोगों को एक किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाकर घंटों तक इंडेक्स में किताब तलाशनी होती थी, वहीं अब फोन के माध्यम से एक क्लिक में सब कुछ आसानी से पा सकते हैं.

कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री रखा जा सकता है?

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने बताया, 'हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है, जिसे 'ACC' यानी 'Agenesis of the Corpus Callosum' कहा जाता है, जो उस समय मजबूत होता है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए काफी मेहनत करता है. हालांकि कई बार व्यक्ति का कार्य करने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह करता है. वहीं ठीक उसी तरह प्राणायाम, ध्यान और मेडिटेशन एक अनमोल चीज है, जो व्यक्ति को स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जायटी से राहत दिला सकती है.



उन्होंने बताया, आज करीब 2 बिलियन लोग दुनिया में योग और ध्यान को अपने निजी जीवन में अपना रहे हैं. पहले लोग समझते थे कि योग और ध्यान करना सिर्फ ऋषि- मुनि और बूढ़े लोगों के लिए है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ के लिए इन्हें अपनाना जरूरी है. इसी के साथ गुरुदेव ने सुदर्शन क्रिया को भी महत्वपूर्ण बताया है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)