सर्दी, खांसी से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 आयुर्वेदिक उपाय, बदलते मौसम में जुकाम के लिए वरदान

Ayurvedic Remedies for Cold and Cough: अगर आप बदलते मौसम में बीमार पड़ रहे हैं और सर्दी-खांसी परेशान कर रही है, तो यहां आसान और असरदार आयुर्वेदिक उपाय हैं जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर शरीर को सर्दी-जुकाम और खांसी से बचा सकते हैं.

Cold and Cough Ayurvedic Remedies: सर्दी, जुकाम और खांसी के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे.

Cold and Cough Home Remedies: सर्दियां आते ही अक्सर कई लोगों को सर्दी-जुकाम, खांसी और एलर्जी जैसी दिक्कतें घेर लेती हैं. ठंडी हवा, बढ़ती नमी और वातावरण में मौजूद धुआं हमारे फेफड़ों और गले पर असर डालते हैं. ऐसे मौसम में एडजस्ट होने में शरीर को थोड़ा वक्त लगता है और इसी दौरान इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ जाता है. सबसे पहले नाक, गला और फेफड़े प्रभावित होते हैं, इसलिए सर्दी-जुकाम और खांसी आम हो जाते हैं.

आयुर्वेद में कहा गया है कि रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज है, यानी बीमारी होने से पहले अगर हम कुछ छोटे-छोटे उपाय अपनाएं, तो दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार आयुर्वेदिक उपाय जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर शरीर को सर्दी-जुकाम और खांसी से बचा सकते हैं.

सर्दी, जुकाम और खांसी का घरेलू इलाज | Home remedies for cold, flu and cough

1. तुलसी का काढ़ा

सबसे पहले बात तुलसी के काढ़े की करते हैं. तुलसी को आयुर्वेद में 'महाऔषधि' कहा गया है क्योंकि यह शरीर की कई परेशानियों को दूर करती है. तुलसी, अदरक, काली मिर्च और थोड़ी शहद मिलाकर बनाया गया काढ़ा रोज सुबह या रात में पीने से सर्दी-जुकाम दूर रहता है और गला साफ रहता है.

2. अदरक और शहद का मिश्रण

दूसरा नुस्खा अदरक और शहद का मिश्रण है. अदरक में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण और शहद की गर्म तासीर गले की खराश और खांसी को तुरंत आराम देती है. बस एक चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो बार लें.

3. हल्दी वाला दूध

तीसरा उपाय है हल्दी वाला दूध. यह तो लगभग हर घर में अपनाया जाता है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तत्व इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है. सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से नींद भी अच्छी आती है और खांसी-जुकाम से राहत भी मिलती है.

Photo Credit: iStock

4. नींबू पानी

चौथा उपाय है नींबू पानी. सर्दियों में लोग अक्सर ठंड लगने के डर से नींबू से परहेज करते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से शरीर को विटामिन सी मिलता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एलर्जी से बचाता है.

5. भाप लेना

पांचवां और बहुत असरदार उपाय है भाप लेना (स्टीम इनहेलेशन). यह नाक बंद होने, गले में खराश और कफ निकालने में बहुत मदद करता है. पानी में थोड़ी अजवाइन या यूकेलिप्टस ऑयल डालकर उसकी भाप लें, इससे सांस की तकलीफ में तुरंत राहत मिलती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

