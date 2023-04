How To Get Rid Of Dead Skin: इसके लिए केमिकल से भरे स्क्रब की जगह घरेलू चीजों से स्क्रब तैयार किया जा सकता है. कॉफी, चीनी, जैतून के तेल, ओट्स और संतरे के छिलकों से असरदार स्क्रब तैयार किया जा सकता है.

कैसे डेड स्किन (dead skin) से छुटकारा पायें | How To Remove Dead Skin Naturally?

1. कॉफी का करें इस्तेमाल

How to Make a DIY Coffee Scrub: कॉफी को एक्सफोलिएटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है

कॉफी को एक्सफोलिएटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें फ्लेवनॉल्स होत है जो त्वचा की बनावट में सुधार करता है.

घर पर कैसे बनाएं कॉफी का स्‍क्रब

कॉफी से स्क्रब बनाने के लिए एक कटोरी में तीन चम्मच कॉफी पाउडर, एक चम्मच जैतून या बादाम का तेल, एक चम्मच शहद को एक चम्मच बारीक चीनी के साथ मिलाएं.

घर पर बने कॉफी का स्‍क्रब का इस्‍तेमाल कैसे करें

इस पेस्ट से चेहरे पर मसाज करें. पांच से दस मिनट के बाद गर्म पानी से धो लें.

2. संतरे के छिलके का पाउडर

How do you fix dull skin? स्‍क्रब की मदद से आप डल स्किन से भी राहत पा सकते हैं.

संतरे के छिलके का पाउडर बेहतरीन एक्सफोलिएटर का काम करता है.

घर पर कैसे बनाएं संतरे के छिलके ​का स्‍क्रब

छिलकों को धूप में सुखाकर पीसकर एक एयर टाइट डिब्बे में रख दें. इस पाउडर को और दही के साथ बराबर मात्रा में मिलाएं.

घर पर बने स्‍क्रब का इस्‍तेमाल कैसे करें

इसे चेहरे और गर्दन पर लगाकर करीब बीस मिनट रहने दें. फिर गीले हाथों से धीरे-धीरे पेस्ट को सर्कुलर मोशन में रगड़कर छुड़ाएं.

3. चीनी और जैतून का तेल

चीनी और जैतून का तेल होंठों के कालेपन से छुटकारा दिला सकता है.

घर पर कैसे बनाएं चीनी और जैतून तेल ​का स्‍क्रब

आधा कप महीन चीनी और दो चम्मच एक्स्ट्रा-वर्जिन जैतून का तेल मिलाएं. इसमें दो चम्मच शहद और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं.

घर पर बने स्‍क्रब का इस्‍तेमाल कैसे करें

त्वचा पर लगाएं और फिर इसे कुछ मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में रगड़कर छ़ुड़ाएं.

