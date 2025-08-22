विज्ञापन

Nia Sharma डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए लगाती हैं यह पैक, आप भी घर पर ट्राई कर सकती हैं ये नुस्खा

Dark Circles Home Remedies: आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की दिक्कत से सेलेब्स भी परेशान रहते हैं. ऐसे में यहां जानिए निया शर्मा किस तरह अपने डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए घर की ही चीजों से पैक बनाकर लगाती हैं.आप भी आजमाकर देख सकते हैं यह नुस्खा. 

Nia Sharma Skin Care: निया शर्मा डार्क सर्कल्स के लिए आजमाती हैं यह नुस्खा.

Celebrity Skin Care: आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने पर पूरे चेहरे का निखार फीका नजर आने लगता है. देखते ही लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि नींद पूरी नहीं हुई क्या. ऐसे में कोई नहीं चाहता कि उनकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे (Dark Circles) नजर आएं. निया शर्मा (Nia Sharma) भी अपनी आंखों के आस-पास काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स पसंद नहीं करती हैं. लेकिन, निया महंगी क्रीम्स से ज्यादा घरेलू नुस्खों पर विश्वास करती हैं और इसीलिए डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए खुद फेस पैक बनाकर तैयार करती हैं और आंखों के नीचे ही नहीं बल्कि पूरे चेहरे पर इस फेस पैक को लगाती हैं. आप भी निया के इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. 

डार्क सर्कल्स के लिए निया शर्मा का फेस पैक 

फेस पैक बनाने के लिए एक कटोरी में कॉफी, बेसन, चावल का पानी, हल्दी और थोड़ा शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. इस तैयार पैक को डार्क सर्कल्स ही नहीं बल्कि पूरे चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट रखें और फिर धोकर हटा लें. हफ्ते में 1 से 2 बार इस फेस पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

ये नुस्खे भी आ सकते हैं काम 
  • डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए घर की कई चीजें कमाल का असर दिखाती हैं. खीरे के रस को या फिर खीरे के स्लाइसेस को आंखों पर लगाने से भी डार्क सर्कल्स कम होते हैं. 
  • आलू का रस (Potato Juice) डार्क सर्कल्स दूर करने में कमाल का असर दिखाता है. आलू को घिसकर और निचोड़कर आलू का रस निकालें और इसे रूई की मदद से 15 से 20 मिनट आंखों के चारों तरफ लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें. 
  • एलोवेरा लगाने पर स्किन को सूदिंग इफेक्ट्स मिलते हैं और स्किन की ड्राइनेस दूर होती है. इससे डार्क सर्कल्स कम होने में भी असर दिखता है. 
  • टमाटर का रस भी अच्छा असर दिखाता है. इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स डार्क सर्कल्स को कम करने का काम करते हैं. 
  • दूध और शहद को साथ मिलाकर डार्क सर्कल्स पर लगाया जा सकता है. इससे आंखों के आस-पास की त्वचा चमक उठती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

