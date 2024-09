Toxic Relationship: टॉक्सिक रिलेशनशिप बन रहा है तनाव का कारण, तो रिश्ते से बाहर निकलने के लिए इन 4 लेवल पर करें काम

How to get out of a toxic relationship: कई बार सबसे खूबसूरत और खास लगने वाला रिश्ता भी तनाव का कारण बन सकता है. अपने पसंदीदा शख्स के साथ-साथ रिश्ता निभाते हुए अगर आपको घुटन होती है तो समझ लीजिए की पार्टनर के साथ आपका रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है. लंबे समय तक किसी रिश्ते में रहने के बाद उससे निकलना काफी मुश्किल काम हो सकता है लेकिन खुद की बेहतरी के लिए कई बार हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं. अगर पार्टनर के साथ आपका रिश्ता सुखद और शांतिपूर्ण होने से ज्यादा तनावपूर्ण महसूस होता है तो यह आपके लिए ठीक नहीं है.

रिश्ते में ढूंढने से भी खुशी न मिले तो उससे बाहर आ जाना ही बेहतर है. हालांकि, कई बार अकेलापन और रिश्ते टूटने के दर्द का डर इतना हो जाता है कि ब्रेकअप के फैसले की तरफ बढ़ना मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं तो आपको यहां बताए 4 अलग-अलग स्तर पर काम करना होगा. इसके जरिए आप खुद को आजाद और खुश कर सकते हैं.



टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बचें (How to Leave a Toxic Relationship)



1. खुद को पहचानें : नए-नए जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो एक-दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए कई बार अपनी पसंद को पीछे रख कर हम अपने पार्टनर के मुताबिक कुछ चीजें करने लगते हैं. एक हद तक ये ठीक है लेकिन अगर छोटी-छोटी चीजें जैसे मूवी या शोज भी अगर आप हमेशा अपने पार्टनर के पसंद की ही देखते हैं और खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है तो इस पर विचार करने की जरूरत है. किसी भी रिश्ते में एक हद से ज्यादा समझौता करना अपनी पर्सनालिटी और च्वाइस को खत्म कर देने जैसा है. रिश्ता कितना भी खास क्यों न हो, खुद को अस्तित्व पर आंच नहीं आनी चाहिए.



2. सपोर्ट सिस्टम बनाएं : कई बार लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में इतने खो जाते हैं कि परिवार और दोस्तों को काफी पीछे छोड़ देते हैं. लेकिन ये ऐसे रिश्ते हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी परिस्थिति में आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे. अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करें. परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि ब्रेकअप के बाद आप उनकी मदद से खुद को संभाल सकें.



3. पार्टनर से खुलकर बात करें : ब्रेकअप का मतलब लड़ाई-झगड़ा, आरोप-प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं है. आपसी संवाद और एक मत से भी आप दोनों ईमानदारी से एक-दूसरे को रिश्ता खत्म करने का सही कारण बताते हुए सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कर सकते हैं. अगर आपका पार्टनर सही तरह से कम्यूनिकेट करने के बावजूद भी आप पर प्रेशर बनाए या गलत व्यवहार करे तो कुछ कड़े फैसले लेने के लिए खुद को मेंटली और इमोशनली तैयार रखें.



4. खुद को समय दें : रिश्ते से बाहर निकलने के बाद आपको अकेलापन और दर्द महसूस हो सकता है लेकिन भविष्य में खुद की खुशी के लिए कई बार मुश्किल फैसले लेना बेहद जरूरी हो जाता है. ब्रेकअप के बाद खुद को हील होने के लिए भरपूर समय दें. परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. इसके अलावा म्यूजिक, पेंटिंग, डांस या योगा कोई भी ऐसा काम जरूर करें जो आपको अंदर से खुशी दे और रिलैक्स महसूस कराए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)