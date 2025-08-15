First Date Tips: पहली डेट पर पूछें ये 10 सवाल, मजेदार हो जाएगी बातचीत, Relationship Coach ने शेयर की टिप्स

Relationship tips: पहली डेट पर अक्सर लोग ये सोचकर नर्वस हो जाते हैं कि बात कैसे शुरू करें या बातचीत को दिलचस्प कैसे बनाए? अगर आप भी जल्द ही अपनी डेट के लिए जाने वाले हैं और आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. हाल ही में रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और मीडिया पर्सनालिटी किम्बर्ली मोफिट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने 10 ऐसे सवाल बताए हैं, जो आप अपनी पहली डेट पर पूछ सकते हैं. ये सवाल बातचीत को मजेदार और यादगार बना देंगे. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

फर्स्ट डेट पर पूछें ये सवाल

सवाल नंबर 1- क्या आपको कभी लगा है कि आप अपने माता-पिता जैसे बनते जा रहे हैं, अगर हां तो कब?

रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताती हैं, इस सवाल के जवाब में सामने वाला अपनी कहानी और बचपन के अनुभव आपके साथ शेयर करेगा. साथ ही इससे आपको उनकी फैमली के बारे में भी पता चल जाएगा.

सवाल नंबर 2- आपका 'लाइफ हिल' क्या है जिस पर आप हमेशा अड़े रहेंगे?

यानी कोई अजीब-सी आदत या बात जो आप कभी नहीं बदलने वाले हैं. इससे सामने वाले के मजेदार और यूनिक विचार सामने आ सकते हैं.

सवाल नंबर 3- क्या कुछ ऐसा है जिसमें आप खुद को माहिर मानते हैं?



ये पूछना बातचीत को और मजेदार बना देगा, साथ ही आप सामने वाले शख्स को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे.

सवाल नंबर 4- आपको अब तक सबसे अच्छी लेकिन अजीब तारीफ क्या मिली है?

यह सवाल हंसी-मजाक के साथ-साथ आपको सामने वाले को जानने का मौका देगा.

सवाल नंबर 5- इस समय आपकी माइक्रो-ऑब्सेशन क्या है?

यानी कोई छोटी-सी रुचि या शौक जो दूसरों को अजीब लगता हो, लेकिन आपको बेहद पसंद हो.

सवाल नंबर 6- अगर आपकी पर्सनैलिटी एक TED Talk होती, तो उसका टाइटल क्या होता?

यह सवाल सामने वाले की क्रिएटिविटी और ह्यूमर दोनों को सामने ला सकता है.

सवाल नंबर 7- ऐसी कौन-सी चीज है जिसके बारे में आप कभी दिखावा नहीं करते?

इस सवाल से आपको सामने वाले शख्स की सोच के बारे में पता चलेगा.

सवाल नंबर 8- आपकी सुपरपावर क्या है?

सवाल नंबर 9- क्या कोई ऐसी अजीबोगरीब बात है, जिसमें आपका विश्वास हो?

सवाल नंबर 10- क्या आपने कभी किसी की सोच को बदला है या किसी को बेहतर इंसान बनाया है?

रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताती हैं, इन सवालों से पहली डेट का माहौल हल्का और यादगार बन सकता है. साथ ही इनकी मदद से आप अपनी डेट को पहली ही मुलाकात में और बेहतर तरीके से जान पाएंगे.