Partner Love Language: क्या आप जानते हैं कि प्यार सिर्फ 'I Love You' कहने तक सीमित नहीं है. हर किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है. किसी को तारीफ सुनना सबसे ज्यादा पसंद होता है, किसी को साथ समय बिताना, किसी को गिफ्ट तो किसी को केयर की जरूरत होती है. लाइफ एंड बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भाविन जे शाह ने अपने इंस्टाग्राम bhavin_j_shah पर बताया कि हर किसी की प्यार करने की भाषा अलग (How to understand your partner's love language) होती है. इसका मतलब है कि आप जितना भी प्यार जताएं (Tips to express love in your partner's language), अगर यह आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज नहीं है, तो वह उतना असर नहीं करेगा. तो चलिए जानते हैं जे शाह से 5 लव लैंग्वेज और सीखते (How to make your partner feel loved the right way) हैं कि अपने पार्टनर को उनके तरीके से प्यार कैसे करें.

1. तारीफ और प्रोत्साहन (Words of Affirmation)

कुछ लोग अपनी भावनाओं को शब्दों से महसूस करना पसंद करते हैं. उन्हें 'आई लव यू', 'आप शानदार हो' जैसी बातें सुनना बेहद पसंद होता है. अगर आपके पार्टनर का हाल भी ऐसा ही है तो आप उनकी लैंग्वैज प्यार कर सकते हैं.

कैसे करें

रोजाना छोटे-छोटे तारीफ वाले शब्द बोलें.

उनके काम की तारीफ करें.

प्यार भरे मैसेज या नोट्स भेजें.

उन्हें एहसास दिलाएं कि आप उनके प्रयासों और पर्सनालिटी को देखते हैं.

2. केयर करना (Acts of Service)

कुछ लोगों के पार्टनर प्यार को एक्शन में महसूस करते हैं. जैसे उन्हें केयर सबसे ज्यादा पसंद होती है. घर के काम में हेल्प कर देना, उनके लिए कुछ काम आसान बना देना. जैसे- टॉवेल हटा देना, थोड़ा चंपी कर देना.

कैसे करें

उनका फोन चार्ज कर देना या कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लें.

उनके लिए कुछ ऐसा करें जो उन्हें आराम दे, उन्हें केयर लगे.

3. गिफ्ट देकर प्यार जताना (Receiving Gifts)

कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनके लिए प्यार का सबसे बड़ा संकेत गिफ्ट होता है. यह जरूरी नहीं कि महंगे हों, बल्कि उन्हें यह बताने वाले छोटे-छोटे संकेत हों. ऐसे पार्टनर को आप कितनी ही बार 'आई लव यू' कह दें लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उन्हें छोटा सा रोज भी दे दें तो वे खुश हो जाते हैं.

कैसे करें

कोई छोटा सा गिफ्ट देकर पार्टनर को सरप्राइज करें. उनकी पसंदीदा चीजें समय-समय पर दें. सिर्फ गिफ्ट देना ही काफी नहीं, उसके साथ प्यार और केयर भी दिखाएं.

4. साथ में समय बिताना (Quality Time)

कुछ लोगों के लिए प्यार की सबसे बड़ी भाषा साथ में कुछ टाइम बिताना है. उन्हें आपकी मौजूदगी और फोकस चाहिए होता है. ऐसे पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना ही प्यार होता है. उन्हें आप कितना भी गिफ्ट दें या कुछ भी कर लें लेकिन प्यार साथ रहने से मिलता है.

कैसे करें

फोन और सोशल मीडिया से ब्रेक लेकर पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं.

छोटी वॉक, मूवी डेट या गहरी बातचीत उन्हें बहुत खुश कर सकती है.

5. फिजिकल टच (Physical Touch)

कुछ लाइफ पार्टनर को प्यार टच के जरिए सबसे अच्छे से महसूस होता है. यही उनकी लव लैंग्वेज है. हाथ पकड़ना, हग करना या कोई छोटा टच उनके लिए बहुत मायने रखता है. इस तरह का प्यार उन्हें सबसे ज्यादा समझ आता है. सिर्फ शब्दों या गिफ्ट से प्यार दिखाना उनके लिए काफी नहीं है

कैसे करें

अक्सर उन्हें गले लगाएं.

हाथ थामें या प्यार भरी स्पर्श दें.

पार्टनर का सही लव लैंग्वेज कैसे पता करें (Partner Love Language Signs)