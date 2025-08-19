शादी के पहले साल में की गई ये 3 गलतियां हमेशा के लिए बिगाड़ देती हैं रिश्ता, बता रही हैं रिलेशनशिप कोच

Relationship Tips: शादी का पहला साल हर कपल के लिए बेहद स्पेशल होता है. बहुत से कपल्स तो अरैंज मैरिज करते हैं उनके लिए खासतौर से इस पहले साल में एकदूसरे को जानने और समझने की जद्दोजहद रहती है. लेकिन, इसी पहले साल में अगर कुछ गलतियां कर दी जाएं तो आने वाली जिंदगी एकसाथ बितानी मुश्किल हो सकती है या कहें कि रिश्ते में एक तरह की गांठ पड़ जाती है जिसे खोलना आसान नहीं होता है. ऐसे में रिलेशनशिप कोच कोमल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें वे बता रही हैं कि शादी के पहले साल (First Year Of Marriage) में कौनसी 3 गलतियां कपल्स को कभी नहीं करनी चाहिए. आप भी जानिए कौनसी हैं ये गलतियां.

शादी के पहले साल में ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए

कई बार पति-पत्नी की शादी के पहले साल में यह कोशिश रहती है कि जितने भी कठिन फैसले हैं वो बाद में लें. लेकिन, चीजों को बाद के लिए छोड़ा जाए तो उससे बाद के लिए परेशानियां बढ़ती ही हैं. इसीलिए मुसीबत जब आए उससे तब ही पार पा लेना चाहिए. यानी जिस समय मुश्किल आ रही है उसी समय उसे सुलझा लें.

शादी नई-नई होती है तो पति-पत्नी की पूरी दुनिया ही एक हो जाती है. लेकिन, व्यक्ति को कभी अपनी इंडिविजुएलिटी नहीं खोनी चाहिए. यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी खुशी किसी और पर निर्भर करती है. इससे एकदूसरे की हर छोटी-बड़ी बात पर मन में निराशा आने लगती है.

कोई भी व्यक्ति या कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है. यह पता होना जरूरी है कि शादी फेयरीटेल नहीं होती है. जब हम सोचते हैं कि रिश्ता किसी परियों की कहानी जैसा होगा और वैसा नहीं होता तो डिसअपोइंटमेंट होने लगती है. इसीलिए यह समझना जरूरी होता है कि जिंदगी फेयरीटेल नहीं है.