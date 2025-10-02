डाइटीशियन ने बताया रोज सुबह कच्चा लहसुन खाने का तरीका और जबरदस्त फायदे

विज्ञापन
लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं. इसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जो इसे एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल बनाता है. इसके अलावा, इसमें मैंगनीज, विटामिन बी6, विटामिन सी, सेलेनियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

How to eat raw garlic : आज हम एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सदियों से हमारी दादी-नानी अपनाती आ रही हैं और अब डाइटीशियन भी इसकी तारीफ कर रहे हैं - कच्चा लहसुन! जी हां, सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाना आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं. आइए जानते हैं डाइटीशियन की राय और इसके जबरदस्त फायदे, साथ ही इसे खाने का सही तरीका भी.

क्यों इतना खास है कच्चा लहसुन?

लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं. इसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जो इसे एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल बनाता है. इसके अलावा, इसमें मैंगनीज, विटामिन बी6, विटामिन सी, सेलेनियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

कैसे खाएं लहसुन

न्यूट्री कॉप इंस्टाग्राम पेज पर शेयर एक वीडियो में डाइटीशियन कहती हैं कि अगर आप सुबह एक कच्चा लहसुन चबाकर खाते हैं, तो इससे एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है.  जो इसे एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल बनाता है. इसे खाने से आपकी स्किन और हार्ट हेल्दी रहते हैं. 

आप सुबह में एक कच्चा लहसुन शहद के साथ भी खा सकते हैं. इससे स्वाद और सेहत दोनों मिलेगी.

ज्यादा खाने के नुकसान

साथ ही डाइटीशिय ने यह भी कहा है कि जरूरत से ज्यादा खाने से आपको एसिडिटी की भी परेशानी हो सकती है. तो इस बात का भी ख्याल रखें. सुबह कच्चा लहसुन एक या फिर आधा ही लीजिए. 

इस बात का रखें खास ख्याल

 वहीं, अगर आपको लहसुन से एलर्जी है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इसे खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए. गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को भी डॉक्टर की सलाह के बिना इसे नहीं देना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

