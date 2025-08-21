मुंह के छाले के उपाय: जानें मुंह के छाले कैसे ठीक करें, घरेलू उपाय | Munh ke Chhale ke Upay

विज्ञापन
मुंह के छाले के उपाय: जानें मुंह के छाले कैसे ठीक करें, घरेलू उपाय

Munh Ke Chhale Kaise Theek Karen: अगर आपको बार- बार मुंह के छाले आते हैं और दर्द के कारण कुछ सही से खा- पी और बोल नहीं पा रहे हैं, तो आइए जानते हैं, किन घरेलू उपाय से आप इन्हें ठीक कर सकते हैं.

मुंह के छाले के उपाय
मुंह के छालों के लिए नेचुरल रेमेडी | Natural remedies for mouth ulcers

Munh Ke Chhale Kaise Theek Karen: हम सभी को कभी- कभी मुंह के छाले (Mouth Ulcers) हुए हैं, जिसके कारण खाना-पीना मुश्किल हो जाता है और बोलने में भी परेशानी होती है. ऐसे में आपको बता दें, मुंह के छाले एक आम बीमारी है, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर ये बार-बार होते हैं, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको इनसे राहत दिलाने के कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी काम के हैं. आइए जानते हैं घर पर कैसे मुंह के छाले को ठीक कर सकते हैं. 

नमक के पानी से कुल्ला : अगर आप मुंह के छालों से राहत पाना चाहते हैं, तो आपको नमक के पानी से कुल्ला करने की सलाह दी जाती है. आधा कप गर्म पानी में एक छोटा चम्मच नमक मिलाएं और लगभग 30 सेकंड तक अपने मुंह में घुमाएं. नमक का पानी मुंह के छालों को कीटाणुओं से बचाता है, साथ ही सूजन को कम करने में मदद करता है.

बेकिंग सोडा पेस्ट : बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे सीधे मुंह के छालों पर हल्के हाथों से लगाएं. बता दें, बेकिंग सोडा मुंह के छालों के कारण होने वाले दर्द और सूजन को कम करता है.

शहद रगड़ें : मुंह के छालों को ठीक करने के लिए आप शहद को छालों पर रगड़ सकते हैं. बताया जाता है शहद को लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं और यह इंफेक्शन को फैलने से रोकता भी है.

नारियल ऑयल : अगर आपको बार- बार मुंह के छाले हो रहे हैं और बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में नारियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें, नारियल ऑयल को छालों पर लगाने से दर्द और जलन कम होगा.

कैमोमाइल टी : कैमोमाइल के गुण मुंह के छाले के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं. दर्द से राहत पाने के लिए आपको कैमोमाइल टी से कुल्ला करने की सलाह दी जाती है.

लौंग का तेल : अगर आपके मुंह में छाले हैं और घर में लौंग का तेल है, तो बता दें, इसे  रूई के फाहे से छालों पर लगाने से आपको काफी आराम मिल सकती है. साथ ही दोबारा होने की संभावना कम रहती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

