कैसे पता चलेगा कि आपका शुगर कम हो गया है? शुगर कम होने पर क्या दिक्कत होती है, जानें लक्षण

Sugar Kam Hone Ke Lakshan: अगर आपको मधुमेह (Diabetes) है या आप शुगर को नियंत्रित रखने की दवाइयाँ लेते हैं, तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे पता चलेगा कि आपका शुगर कम हो गया है? खून में शुगर का स्तर सामान्य से ज़्यादा होना (हाई ब्लड शुगर) जितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है इसका कम होना—जिसे मेडिकल भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) कहते हैं. जब शुगर लेवल 70 mg/dL से नीचे चला जाता है, तो शरीर तुरंत खतरे के संकेत देना शुरू कर देता है. यदि इन संकेतों को समय पर पहचान कर इलाज न किया जाए, तो यह गंभीर हो सकता है और व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है. इसीलिए, आपको लो ब्लड शुगर के मुख्य लक्षणों को जानना बहुत आवश्यक है.

लो ब्लड शुगर क्यों होता है? | Sugar Kam Hone Ke Karan

शुगर लेवल कम होने के कुछ मुख्य कारण ये हो सकते हैं:

दवा की ज़्यादा खुराक: इंसुलिन (Insulin) या शुगर कंट्रोल की दवा की खुराक ज़्यादा लेना.

इंसुलिन (Insulin) या शुगर कंट्रोल की दवा की खुराक ज़्यादा लेना. खाना छोड़ना: भोजन या नाश्ता स्किप (Skip) कर देना.

भोजन या नाश्ता स्किप (Skip) कर देना. ज़्यादा व्यायाम: ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना.

ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना. शराब का सेवन: खाली पेट शराब पीना.

कैसे पता चलेगा? लो शुगर के 5 मुख्य संकेत | Sugar Kam Hone Ke Lakshan | Low Sugar Symptoms

आपका शरीर लो शुगर होने पर ये 5 स्पष्ट संकेत देता है:

अत्यधिक पसीना और कंपकंपी (Sweating and Shakiness) : यह सबसे पहला और आम संकेत है. आपको अचानक, बिना किसी मेहनत के, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा. साथ ही, हाथों और शरीर में एक हल्की कंपकंपी या थरथराहट (Tremors) महसूस होगी. तेज़ भूख और घबराहट (Sudden Hunger and Anxiety) : आपको अचानक बहुत ज़ोर से भूख लगने लगेगी. इसके साथ ही, दिल की धड़कन (Heartbeat) तेज़ हो सकती है और बेचैनी या घबराहट (Anxiety) महसूस हो सकती है, जैसे कोई डर लग रहा हो. चक्कर आना और कमजोरी (Dizziness and Weakness) : दिमाग को पर्याप्त ग्लूकोज न मिलने के कारण आपको चक्कर आना (Dizziness) या सिर हल्का महसूस हो सकता है. शरीर में अचानक बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकावट महसूस होने लगती है. चिड़चिड़ापन और भ्रम (Irritability and Confusion) : शुगर कम होने पर व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है. आप बेवजह चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, या आप भ्रमित (Confused) महसूस कर सकते हैं. दूसरों को लग सकता है कि आप नशे में हैं, जबकि यह लो शुगर का संकेत हो सकता है. होंठ या मुंह के आसपास सुन्नपन (Numbness) : कुछ लोगों को होंठ, जीभ या मुंह के आसपास का हिस्सा सुन्न (Numb) या झुनझुनी जैसा महसूस हो सकता है.

Also Read: सर्दियों में रोजाना गुड़ खाने के फायदे: हर दिन खाने से शरीर में क्या होता है? ठंड, कब्ज और खून की कमी होगी दूर!

लो शुगर होने पर तुरंत क्या करें? (The 15-15 Rule) | Kam Sugar ko Kaise Badhaye

अगर आपको लगता है कि आपका शुगर कम हो गया है, तो ये इमरजेंसी कदम उठाएं:

15 ग्राम ग्लूकोज लें: तुरंत 15 ग्राम फास्ट-एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट (Fast-Acting Carbohydrate) खाएं. जैसे: आधा कप फ्रूट जूस (Fruit Juice) या सॉफ्ट ड्रिंक (नॉन-डाइट), 1 चम्मच चीनी, शहद या ग्लूकोज पाउडर, 3-4 कैंडी या टॉफ़ी.

तुरंत 15 ग्राम फास्ट-एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट (Fast-Acting Carbohydrate) खाएं. जैसे: आधा कप फ्रूट जूस (Fruit Juice) या सॉफ्ट ड्रिंक (नॉन-डाइट), 1 चम्मच चीनी, शहद या ग्लूकोज पाउडर, 3-4 कैंडी या टॉफ़ी. 15 मिनट इंतज़ार करें: 15 मिनट तक रुकें और शरीर को शुगर अवशोषित (Absorb) करने दें.

15 मिनट तक रुकें और शरीर को शुगर अवशोषित (Absorb) करने दें. दोबारा चेक करें: 15 मिनट बाद अपने ग्लूकोमीटर (Glucometer) से शुगर लेवल फिर से चेक करें. अगर यह अभी भी 70 mg/dL से कम है, तो स्टेप 1 और 2 को दोहराएं.

अगर आप इन संकेतों को पहचानते हैं और समय पर "15-15 रूल" अपनाते हैं, तो आप लो शुगर के खतरे को टाल सकते हैं. हमेशा अपने पास शुगर का कोई स्रोत ज़रूर रखें और नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लेते रहें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)