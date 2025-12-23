विज्ञापन
विशेष लिंक

खून गाढ़ा हुआ तो खतरे की घंटी! शरीर पहले ही देने लगता है ये संकेत, जानें पतला रखने का सही तरीका

Thick Blood: जब शरीर में लिक्विड की कमी होती है या मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है, तो ब्लड फ्लो गाढ़ा और सुस्त हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि हम इसे बीमारी मानकर डरें नहीं, बल्कि इसे एक अर्ली वार्निंग साइन समझें.

Read Time: 4 mins
Share
खून गाढ़ा हुआ तो खतरे की घंटी! शरीर पहले ही देने लगता है ये संकेत, जानें पतला रखने का सही तरीका
Thick Blood Side Effects: अच्छी बात यह है कि सही आदतें अपनाकर खून को फिर से सामान्य रखा जा सकता है.

Blood Clot Warning Signs: अक्सर जब किसी मेडिकल रिपोर्ट में खून गाढ़ा है या ब्लड ज्यादा थिक है, जैसी बात सामने आती है, तो लोग घबरा जाते हैं. कई बार इसे सीधे किसी गंभीर बीमारी से जोड़ लिया जाता है. लेकिन, सच्चाई यह है कि खून का गाढ़ा होना खुद में कोई बीमारी नहीं होता, बल्कि यह शरीर की तरफ से मिलने वाली एक चेतावनी है. यह संकेत देता है कि अंदरूनी संतुलन बिगड़ रहा है और अगर समय रहते ध्यान न दिया गया, तो आगे चलकर गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

आज की लाइफस्टाइल कम पानी पीना, घंटों बैठकर काम करना, गलत खानपान, तनाव और नींद की कमी इन सबका सीधा असर हमारे खून पर पड़ता है. जब शरीर में लिक्विड की कमी होती है या मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है, तो ब्लड फ्लो गाढ़ा और सुस्त हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि हम इसे बीमारी मानकर डरें नहीं, बल्कि इसे एक अर्ली वार्निंग साइन समझें.

ये भी पढ़ें: नींद पूरी करने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सोना, जानिए देर रात तक जागने के नुकसान

खून गाढ़ा होने का मतलब क्या होता है?

खून गाढ़ा होने का मतलब है कि खून में पानी की मात्रा कम हो जाना या कुछ तत्वों की मात्रा बढ़ जाना, जिससे खून का बहाव सामान्य से धीमा हो जाता है. मेडिकल भाषा में इसे कभी-कभी ब्लड विस्कोसिटी बढ़ना कहा जाता है. जब खून आसानी से नसों में नहीं बह पाता, तो दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती.

खून गाढ़ा क्यों होने लगता है?

इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़े होते हैं:

  • पानी कम पीना: डिहाइड्रेशन खून को गाढ़ा करने की सबसे बड़ी वजह है.
  • ज्यादा तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड खाना.
  • धूम्रपान और शराब का ज्यादा सेवन.
  • लंबे समय तक बैठे रहना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी.
  • तनाव और नींद की कमी, जिससे हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है.

खून गाढ़ा होने से कौन-सी समस्याएं शुरू हो सकती हैं?

अगर इस चेतावनी को नजरअंदाज किया जाए, तो आगे चलकर कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

  • हाई ब्लड प्रेशर: गाढ़ा खून नसों में ज्यादा दबाव बनाता है.
  • हार्ट डिजीज: दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ब्लड क्लॉट बनने का खतरा, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है.
  • थकान और चक्कर: शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन कम पहुंचने लगती है.

ये भी पढ़ें: रोज नहाना चाहिए या नहीं? डेली शावर लेने के फायदे और नुकसान, जानें सेहत पर क्या असर होगा

इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं?

शरीर अक्सर संकेत देने लगता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं.

  • बार-बार सिरदर्द या भारीपन.
  • हाथ-पैर सुन्न होना.
  • सुबह उठते ही ज्यादा थकान महसूस होना.
  • त्वचा का रूखा और बेजान दिखना.

खून को पतला और हेल्दी रखने के लिए क्या करें?

अच्छी बात यह है कि सही आदतें अपनाकर खून को फिर से सामान्य रखा जा सकता है.

  • दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं, खासकर सुबह उठते ही.
  • खाने में फल, सब्जियां और फाइबर शामिल करें.
  • रोजाना हल्की एक्सरसाइज या वॉक जरूर करें.
  • तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान अपनाएं.
  • धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं.

क्या हर बार दवा जरूरी होती है?

हर मामले में दवा जरूरी नहीं होती. अगर समस्या शुरुआती लेवल पर है, तो लाइफस्टाइल में बदलाव से ही काफी सुधार हो सकता है. हालांकि, अगर डॉक्टर किसी दवा की सलाह दें, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खुद से दवा लेना खतरनाक हो सकता है.

खून का गाढ़ा होना कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर का एक अलार्म सिस्टम है, जो हमें सावधान कर रहा होता है. यह संकेत देता है कि अब समय आ गया है अपनी आदतों पर ध्यान देने का. सही खानपान, पर्याप्त पानी, रेगुलर एक्टिविटी और स्ट्रेस कंट्रोल से न सिर्फ खून को हेल्दी रखा जा सकता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव संभव है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thick Blood Symptoms, Blood Clot Warning Signs, How To Thin Blood Naturally, Thick Blood Causes, Blood Viscosity Symptoms, Blood Clotting Risks, Natural Blood Thinners, Thick Blood Treatment, Blood Circulation Problems, Signs Of Thick Blood
Get App for Better Experience
Install Now