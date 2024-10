एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए, जानिए डॉक्टर ने बताई सही मात्रा, ज्यादा खाना हार्ट के लिए खतरनाक

How much salt is needed per day: खाने का स्वाद तभी अच्छा होता है जब उसमें सभी चीज की मात्रा बिल्कुल सही रेशियो में होती है. खासतौर से नमक, खाने में ज्यादा नमक उसके स्वाद को खराब कर सकता है. वहीं कम नमक की वजह से उसका स्वाद फीका पड़ सकता है. इस बात से साफ जाहिर है कि नमक हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. कई लोग खाने में ज्यादा नमक खाना पसंद करते हैं. खाने में नमक कम होने पर वो ऊपर से उसको ऐड करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा नमक का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. जिस तरह से हर चीज का सेवन सही मात्रा में करना चाहिए उसी तरह से नमक के सेवन की भी एक सीमित मात्रा होती है.

बता दें कि डॉक्टर पाल मनिकम जो कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में एक अस्पताल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं. वह आम जनता को आंत के स्वास्थ्य और पुरानी बीमारियों के बारे में बताते हैं और सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से स्टैंड-अप कॉमेडी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे वे "मेडकॉम" कहते हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है जिसमें वो और डॉक्टर अभय ने बताया है कि कैसे ज्यादा नमक का सेवन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं.

सॉल्ट ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है इसको कैसे कंट्रोल करें. उन्होंने बताया कि 1500 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम पर डे का सेवन करना आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है. उन्होंने बताया कि जब लोग सॉल्ट रिसट्रिकशन करते हैं तो उनका मानना होता है कि वो जो टेबल सॉल्ट को खाने के ऊपर डालकर खाते हैं. ये गलती हर पेशेंट करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. आप जब भी कोई खाने की चीज खाते हैं तो उसमें सोडियम की मात्रा को चेक करना चाहिए. पैकेज्ड फूड, चिप्स, पापड़, अचार फ्रेंच फ्राइज इन सभी चीजों में नमक की मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है. इसलिए जब आप किसी भी चीज का सेवन कर रहे हैं तो उसमें सोडियम की मात्रा का ध्यान रखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)