हाई बीपी से लेकर किडनी के मरीजों के लिए ज्यादा नमक खाना पड़ सकता है भारी, जानें किन लोगों को बना कर रखनी चाहिए Salt से दूरी

Namak Khane Ke Nuksan: नमक भारतीय रसोई का वो हिस्सा है जिसके बिना हर सब्जी अधूरी है, जिसके बिना खाने का स्वाद फीका लगता है. वैसे तो हर कोई अपने स्वाद अनुसार खाने में नमक डालना पसंद करता है. जहां कुछ लोग कम नमक खाना पसंद करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जिन्हें खाने में ज्यादा नमक पसंद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ज्यादा नमक का सेवन आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है जो हार्ट डिजीज से लेकर स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है. आइए जानते हैं ज्यादा नमक खाने से होने वाले नुकसनों के बारे में.

Jyada Namak Khane Ke Kya Nuksan Hai | Namak Khane Ke Side Effect | Side Effects Of Eating Too Much Salt

ज्यादा नमक खाने से क्या होता है?

हड्डियां: ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन शरीर में कैल्शियम की कमी का कारण बन सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और जोड़ों में दर्द हो सकता है.

हार्ट: जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर की समस्या की वजह बन सकता है जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेल्योर जैसी हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकता है.

किडनी: अधिक मात्रा में नमक खाने से किडनी पर दबाव पड़ सकता है जिससे उनकी फंक्शनिंग खराब हो सकती हैं और किडनी खराब होने की संभावना बढ़ सकती है .

सिरदर्द: जरूरत से ज्यादा नमक खाने से सिरदर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

पाचन: अधिक मात्रा में नमक खाने से पेट में जलन और अल्सर की समस्या हो सकती हैं, जो पाचन पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)