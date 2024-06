गर्मी में हीट स्ट्रोक की वजह से बढ़ सकता है हार्ट अटैक का जोखिम- एक्सपर्ट

Heat Stroke: लगातार बढ़ती गर्मी और गिरते तापमान ने हालत खराब कर दी है. देश के कई राज्यों में तो 45 के पार पारा जा चुका है. इस चिलचिलाती गर्मी में लू से बचने की जरूरत है. क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ साथ लू लगने (Heat Stroke ) का खतरा बढ़ जाता है. शरीर के तापमान को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. इसी बारे में डॉ. विकास ठाकरान ने बताया है कि कैसे गर्मी और लू में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और इससे बचने के लिए क्या करें.

गर्मियों में तेज धूप और हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है. इसमें हमारी स्किन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है. ऐसे में शरीर से पसीना निकलता है जिससे शरीर के तापमान को बैलेंस करने में मदद मिलती है. हीट स्ट्रोक में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ी व्यक्तियों की हार्ट बीट को अनियमित कर सकती है. हीट स्ट्रोक से हृदय संबंधी जटिलताओं को कम करने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी और शिकंजी पीएं. डॉ. ठाकरान कहते हैं कि जिनको पहले से ही हार्ट अटैक या डायबिटीज की समस्या है ऐसे लोगों में हीट स्ट्रोक ज्यादा प्रभावित करती है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती है.

बच्चे और बुजुर्ग कैसे रखें अपना ख्याल- (How to Take Care Of Children And Elders)

एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए डाइट में हेल्दी चीजों को एड करें. गर्मी से बचने के लिए हल्के रंग के कपड़े पहनें अगर जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें. लू की चपेट में आने से तबीयत खराब हो सकती है. गर्मी के द‍िनों में बीपी का स्‍तर भी बढ़ जाता है. ब्‍लड शुगर लेवल को मेंनटेन करने के ल‍िए भी गर्मि‍यों में हेल्‍दी डाइट और पर्याप्‍त मात्रा में ल‍िक्‍व‍िड डाइट लेना जरूरी है.

Heatwave Alert: बीमारी से बचने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं | NDTV India | Weather Update

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)