कब्ज का अचूक देसी उपचार, इस चीज का रात को भिगोकर सुबह खाली पेट कर लीजिए सेवन

कब्ज के लिए खजूर फायदे | Dates Benefits for Constipation

पोषण विशेषज्ञ बत्रा लिखती हैं, "खजूर कब्ज के इलाज के लिए भी जाना जाता है. खजूर में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और भीगे हुए खजूर रेचक प्रभाव प्रदान करते हैं और हमें पाचन समस्याओं से राहत दिलाते हैं."

लवनीत बत्रा लगातार हेल्थ टिप्स शेयर करती रहती हैं. वह कुछ फूड्स के बारे में बताती हैं जो आंत को परेशान कर सकते हैं.

1. चीनी का प्रभाव: शुगर हेल्दी आंत बैक्टीरिया को कम कर सकती है, जिससे संभावित रूप से शरीर में सूजन हो सकती है.

2. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स: अपनी अप्राकृतिक प्रकृति के कारण, इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती है, जिससे सूजन हो सकती है.

3. फ्राइड फूड्स और सेचुरेटेड फैट: इस फैट से भरपूर फ्राइड फूड्स, आंत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पाचन संबंधी चुनौतियां पैदा कर सकते हैं.

4. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (यूपीएफ): सोडियम वाली चीजें, फैट, शुगर और एडिटिव्स वाले यूपीएफ आंत के बैक्टीरिया को बदल सकते हैं और सूजन में योगदान कर सकते हैं.

5. वेजिटेबल ऑयल: हाई ओमेगा-6 से ओमेगा-3 अनुपात वाले ऑयल सूजन का कारण बन सकते हैं और आंत की परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

6. बहुत ज्यादा शराब: बहुत ज्यादा शराब का सेवन आंत की परत को नुकसान पहुंचा सकता है, एंडोटॉक्सिन प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और संभावित रूप से एसिड रिफ्लक्स, खराब पाचन को जन्म दे सकता है.

follow Lovneet Batra's tips and stay healthy.

