सुबह ठीक से पेट नहीं होता साफ, तो बस खाकर देख लीजिए ये चीज, डाइटीशियन ने कहा दूर होगी Potty Problems

Constipation Home Remedies: घंटों तक भी टॉयलेट में बैठे रहने पर मलत्याग करने में दिक्कत होती है तो इस दिक्कत से छुटकारा दिलाने में न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह आपके काम आएगी. यहां जानिए कैसे मिलेगा कब्ज से छुटकारा. 

Kabj Ke Gharelu Upay: कब्ज जल्दी ठीक कैसे करें?

Constipation Diet: कब्ज पेट से जुड़ी ऐसी दिक्कत है जिसमें मलत्याग करने में दिक्कत होती है और देर तक टॉयलेट में रहने पर भी पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता है. बहुत से लोग इन पॉटी प्रॉब्लम्स (Potty Problems) से परेशान रहते हैं. इससे होता यह है कि व्यक्ति सुबह ठीक से पेट साफ ना होने के कारण यूं ही ऑफिस तो चला जाता है लेकिन दिनभर पेट फूला रहता है, पेट में भारीपन बना रहता है और असहजता होती है सो अलग. ऐसे में यहां जानिए किस तरह पेट साफ करने में डाइटीशियन (Dietician) के बताए नुस्खे काम आ सकते हैं. डाइटीशियन शिल्पा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें वे बता रही हैं कि किन चीजों को खाने पर पेट साफ होने में मदद मिलती है. 

कब्ज से छुटकारा पाने के लिए खाएं ये चीजें | Foods To Get Rid Of Constipation 

डाइटीशियन का कहना है कि पेट सही तरह से साफ नहीं होता है तो रोजाना एक गाजर (Carrot) को चबा-चबाकर खाएं. गाजर फाइबर से भरपूर होता है और पाचन तंत्र को अच्छी तरह से साफ भी कर देता है. 

दूसरा दमदार नुस्खा जो डाइटीशियन ने शेयर किया है वो है कच्चा पपीता. डाइटीशियन का कहना है कि कच्चा पपीता (Raw Papaya) सही तरह से खाया जाए तो यह पेट को बेहतर तरह से साफ होने में मदद करता है. कच्चा पपीता खाने के लिए इसे घिसें और इसका परांठा बनाकर खाएं. जिस तरह आटे को बेलकर उसमें आलू को भरकर परांठा बनाया जाता है आपको बिल्कुल उसी तरह पपीते का परांठा बनाकर खाना है. पपीता पापैन से भरपूर होता है जो शरीर से सारे टॉक्सिंस को बाहर निकाल देता है. 

पपीता का परांठा बनाते हुए ध्यान रखें कि आपको इसपर देसी घी (Ghee) लगाकर इसे पकाना है. देसी घी ल्यूब्रिकेंट का काम करता है और हार्मोनल बैलेंस में भी मदद करता है. आप इस परांठें को खाकर कब्ज से छुटकारा पा लेंगे. 

कब्ज क्यों हो जाती है 
  • कब्ज (Kabj) होने के कई कारण हो सकते हैं. खानपान में अगर फाइबर की कमी हो तो इससे भी कब्ज हो सकती है. 
  • शरीर में पानी की कमी भी कब्ज की वजह बनती है. ऐसे में अपनी डाइट में फ्लुइड्स को खूब शामिल करना चाहिए. 
  • लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो तो इससे भी कब्ज हो सकती है. इसीलिए एक्सरसाइज करने पर यह दिक्कत दूर हो सकती है. 
  • दवाइयों के जरूरत से ज्यादा सेवन से भी कब्ज हो सकती है.
  • नींद की कमी भी पेट की दिक्कतों की वजह बनती है. 
  • हार्मोनल इंबैलेंस के कारण पेट की दिक्कतें होने लगती हैं और इससे मलत्याग करने में भी परेशानी हो सकती है. 

