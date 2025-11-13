सर्दियों में गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से क्या होगा? फेफड़ों में जमा प्रदूषण को धुलने के साथ मिलेंगे ये गजब फायदे

Shahad Wala Dudh Pine Ke Fayde: सर्दियों का मौसम आते ही ठंडी हवाओं के साथ-साथ पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है. खासकर शहरों में हवा में धूल, धुआं और हानिकारक गैसें मिलकर फेफड़ों पर बुरा असर डालती हैं. ऐसे में खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि रसोई में मौजूद दो आम चीजें गर्म दूध और शहद मिलकर इस मौसम में आपकी सेहत के लिए चमत्कारी साबित हो सकती हैं? गर्म दूध और शहद का मिश्रण न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और फेफड़ों में जमा प्रदूषण को साफ करने में मदद करता है. यह एक ऐसा देसी नुस्खा है जो पीढ़ियों से इस्तेमाल होता आया है आइए जानते हैं रोज दूध में शहद मिलाकर पीने से क्या होता है.

गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने के फायदे | Benefits of Drinking Warm Milk Mixed with Honey (Doodh Mein Shahad Milakar Pine Ke Fayde)

1. फेफड़ों की सफाई और प्रदूषण से राहत

शहद में एंटीऑक्सिडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो फेफड़ों में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं. गर्म दूध इस प्रक्रिया को और तेज करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है और खांसी-जुकाम से राहत मिलती है.

2. इम्यूनिटी को करता है मजबूत

दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन D होता है, जबकि शहद में एंजाइम्स और मिनरल्स होते हैं. इन दोनों का मिश्रण शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे सर्दियों में वायरल इंफेक्शन से बचाव होता है.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों में संजीवनी है शहद, पॉल्यूशन से लड़ता है ये मीठा जादू, बस जान लें सेवन करने का सही तरीका

3. अच्छी नींद के लिए रामबाण

शहद में मौजूद ग्लूकोज दिमाग को शांत करता है और मेलाटोनिन हार्मोन को एक्टिव करता है, जो नींद लाने में मदद करता है. रात को सोने से पहले एक कप गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से नींद गहरी और सुकूनभरी होती है.

4. तनाव और थकान में राहत

शहद और दूध दोनों ही नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं. यह मिश्रण मानसिक तनाव को कम करता है और दिनभर की थकान को दूर करता है.

5. हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत

दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शहद शरीर को एनर्जी देता है. यह मिश्रण खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद है.

6. त्वचा और बालों के लिए वरदान

शहद में एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं और दूध त्वचा को हाइड्रेट करता है. इससे त्वचा रूखी नहीं होती और बालों में भी चमक आती है.

इसे भी पढ़ें: सिर्फ 7 दिन खाली पेट इस तरह खाएं आंवला, 10 बीमारियां होंगी गायब, चेहरा चमकेगा, बाल बनेंगे रेशमी, बदल जाएगा पूरा शरीर

कैसे करें दूध में शहद का सेवन? | How to Consume Honey in Milk?

एक कप गर्म (उबाल कर थोड़ा ठंडा किया हुआ) दूध लें.

उसमें एक चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं.

ध्यान रखें:

शहद को कभी उबलते दूध में न डालें, इससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं.

इसे सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पिएं.

सर्दियों में गर्म दूध और शहद का यह देसी नुस्खा न केवल शरीर को गर्म रखता है, बल्कि फेफड़ों को साफ करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और नींद को बेहतर बनाता है. अगर आप चाहते हैं कि इस सर्दी में आप बीमार न पड़ें और एनर्जेटिक बने रहें, तो इस मीठे और सेहतमंद ड्रिंक को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें.

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)