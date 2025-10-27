DIY Almond Kajal: बादाम से घर पर 20 मिनट में बनाएं होममेड Waterproof Kajal, आंखों के लिए हैं फायदेमंद

Kajal banane ka asan tarika : वैसे तो आज मार्केट में वॉटर प्रूफ के नाम परअलग-अलग ब्रांड के काजल आसानी से उपलब्ध हैं, जिसे लगाने के बाद आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है. लेकिन उनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं. ऐसे में आप घर पर बने काजल से अपनी आंखों की सुंदरता को बिना नुकसान पहुंचाए बरकरार रख सकती हैं. तो चलिए बिना देर किए आइए जानते हैं घर पर बादाम से वॉटर प्रूफ काजल कैसे तैयार कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या-क्या सामग्री चाहिए.

20 मिनट में होममेड वॉटरप्रूफ काजल बनाने की आसान विधि

एक साफ कटोरी या छोटी प्लेट (काजल जमा करने के लिए)

दो छोटी कटोरी (सपोर्ट के लिए)

एक दीया या दीपक और रुई की बाती

शुद्ध देसी घी या नारियल का तेल

5-6 साबुत बादाम

एक चिमटा (बादाम पकड़ने के लिए)

बनाने का तरीका

सबसे पहले दोनों छोटी कटोरियों को लगभग 4-5 इंच की दूरी पर रखें. उनके ऊपर उस कटोरी या प्लेट को उल्टा रखें जिस पर आपको काजल जमा करना है.

अब दोनों कटोरियों के बीच में घी या तेल वाला दीया जलाकर रखें.

चिमटे की मदद से एक बादाम को पकड़ें और दीये की लौ पर जलाना शुरू करें. जब बादाम पूरी तरह जलकर राख होने लगे, तो उसे कटोरी के ठीक नीचे रखें जिस पर काजल जमा हो रहा है.

एक-एक करके सारे बादाम जलाएं और उनकी काली राख को ऊपर रखी प्लेट पर इकट्ठा होने दें. 10 से 15 मिनट में आपको प्लेट के नीचे बहुत सारा गाढ़ा, काला काजल मिल जाएगा.

जब राख ठंडी हो जाए, तो इसे एक साफ चम्मच की मदद से खुरचकर एक छोटी डिब्बी में निकाल लें.

अब इसमें 4 से 5 बूंद शुद्ध देसी घी या नारियल का तेल मिलाएं. घी को अच्छी तरह काजल में मिक्स करें, जिससे यह एकदम गाढ़ा पेस्ट बन जाए.

आपका 100% नैचुरल और वॉटरप्रूफ काजल (Waterproof Kajal) सिर्फ 20 मिनट में तैयार है. इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें और अपनी आंखों को केमिकल से बचाएं.



