दीवाली पर आंखों में काजल क्यों लगाया जाता है, फायदे जान हो जाएंगे शॉक

Diwali par kajal kyun lagate hain : बाजार में मिलने वाले काजल हानिकारक हो सकते हैं. इसलिए दीवाली पर घर में ही काजल को बनाकर इस्तेमाल किया जाता है जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होता है. काजल बनाते समय अगर उसमे कपूर और एलोवेरा मिलाया जाए तो यह काजल को वाटरप्रूफ बनाने में मदद करता है और उन्हें ठंडक भी प्रदान करता है.

काजल के फायदे

घर पर बना आयुर्वेदिक काजल काजल हमारी आंखों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है...

संक्रमण से बचाव

होम मेड काजल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण आंखों को संक्रमण से बचाने में मददगार होते हैं.

आंखों की रोशनी बढ़ाना

नियमित तौर पर काजल लगाने से इसमे मौजूद पोषक तत्व आपके आंखों की रोशनी को बेहतर करने में मदद करते हैं.

पलके होती हैं घनी

अगर आप काजल लगाती हैं, तो इससे आपके आंखों की पलकों को घना बनाने में सहायता मिलेगी.

आंखों की सुरक्षा

काजल के इस्तेमाल से सूरज की हानिकारक किरणें व धूल को आंखों में जाने से रोका जा सकता है, काजल एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम भी करता है.

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)