मिनटों में घर पर बनाएं एंटी एजिंग नाइट क्रीम, एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से सीखें बनाने का आसान तरीका

How to Make Anti Aging Night Cream at Home : एक उम्र के बाद त्वचा पर एजिंग के साइन (Signs of Aging) नजर आने लगते हैं. यह एजिंग के साइन आपको वक्त से पहले बूढ़ा दिखाते हैं और त्वचा के नूर को भी छीन लेते हैं. ऐसे में एंटी-एजिंग क्रीम त्वचा के लिए बेनिफिशयल हो सकती है. यह क्रीम त्वचा की रिजनरेटिव प्रोसेस (regenerative process) को टार्गेट करती है और एजिंग के साइन (Aging Sign) की अपीयरेंस को कम करती है. रात में एंटी-एजिंग क्रीम (Anti Aging Cream) लगाने से त्वचा को तमाम लाभ मिलते हैं. रात के समय इंग्रीडिएंट्स अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं. इसमें मौजूद इंग्रीडिएंट्स जैसे ग्लिसरीन, तमाम तेल और बटर रात में त्वचा को इंटेंस हाइड्रेशन प्रदान करते हैं, जिससे त्वचा का बैरियर फंक्शन बेहतर होता है.

घर पर एंटी एजिंग नाइट क्रीम बनाने का तरीका: शहनाज हुसैन | How to Make Anti Aging Night Cream at Home

आप एंटी-एजिंग नाइट क्रीम को घर पर बना सकते हैं. आपको ऐसे में पता होगा कि आपकी त्वचा के लिए क्या चीज बेहतर है और आप त्वचा पर प्राकृतिक, प्रभावी सामग्री का उपयोग करेंगे.

ऑयल से तैयार करें नाइट क्रीम का बेस

यह समझना जरूरी है कि नाइट क्रीम का बेस तेल होता है. अपने स्किन टेक्सचर और टाइप के अनुसार आप एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जोजोबा ऑयल त्वचा के ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करने में मदद करता है. इतना ही नहीं, इससे त्वचा लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहती है.

वहीं, लैवेंडर ऑयल अपनी सूदिंग प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है. यदि आपकी त्वचा में रैशेज होते हैं या त्वचा लाल हो जाती है, तो यह तेल आपके लिए अच्छा बेस बन सकता है. लैवेंडर ऑयल में लालिमा को कम करने की क्षमता होती है.

इसकी तरह, आर्गन ऑयल में फैटी एसिड्स की भरपूर मात्रा होती है. इसमें विटामिन-ई होता है, जो गहराई से हाइड्रेशन देता है और जलन को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा आप रोज़ ऑयल, रोजहिप, फ्रैंकिंसेंस जैसे एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग भी कर सकते हैं.

बटर से तैयार करें नाइट क्रीम का टेक्सचर

इसके बाद, नाइट क्रीम के लिए बटर जरूर होती है जो उसे क्रीमी टेक्सचर देता है. आप विटामिन-ए और ई से भरपूर शिया बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह त्वचा की सतह पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है, जो मॉइश्चर की कमी को होने से रोकता है. इससे त्वचा कोमल और स्मूथ रहती है.

Note: आप कोको बटर का उपयोग भी कर सकते हैं. यह अपनी हाई फैटी एसिड प्रोफाइल, जिसमें स्टीयरिक एसिड, पामिटिक एसिड और ओलिक एसिड शामिल हैं, के कारण ड्राई और डिहाइट्रेड त्वचा को नमी प्रदान करने में बहुत प्रभावी होता है. यह कोलेजन उत्पादन को उत्तेजित करता है, जो त्वचा की लोच और दृढ़ता को बढ़ाता है, तथा महीन रेखाओं और झुर्रियों की उपस्थिति को कम करता है.