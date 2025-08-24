सीधे नहीं उल्टे पांव चलना क्यों है हेल्दी? जानिए उल्टे कदम से सीधी सेहत के जबरदस्त फायदे

Backward walking benefits: आजकल फिट रहने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. कोई रोजाना 10 हजार स्टेप्स पूरे करने की सलाह देता है, तो कोई ब्रिस्क वॉक की, लेकिन हाल ही में फिटनेस की दुनिया में वॉकिंग बैकवर्ड यानी उल्टा चलना चर्चा में है. इसे रिवर्स वॉकिंग भी कहा जाता है. इसमें आप सामान्य तरीके से आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर चलते हैं. सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके फायदे इतने अनोखे हैं कि इसे रोजाना की एक्सरसाइज में शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

शरीर के लिए कैसे है फायदेमंद? | Riverse walking for weight loss

पैर की मांसपेशियों को मजबूती | Reverse walking exercise

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, पीछे चलने से पैरों की वे मांसपेशियां एक्टिव होती हैं जो सामान्य वॉकिंग में कम इस्तेमाल होती हैं. इससे मसल्स स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनती हैं.

बैलेंस और पोज़्चर में सुधार | Walking Backward benefits

रिवर्स वॉकिंग शरीर को बैलेंस करना सिखाती है. यह तकनीक कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी दोनों को बढ़ाती है, जिससे गिरने की संभावना कम होती है.

कैलोरी बर्न और वजन कम | Walking Backward tips

उल्टा चलना, सामान्य वॉक की तुलना में ज्यादा कैलोरी बर्न करता है. यह वजन कंट्रोल करने और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है.

दिमाग और मूड पर असर | walking backward health benefits

जब आप पीछे की ओर चलते हैं, तो दिमाग लगातार एक्टिव रहता है, क्योंकि उसे रास्ते का अनुमान लगाना होता है. इससे कॉग्निटिव स्किल्स बेहतर होती हैं और मूड में भी सुधार आता है.

नींद और एनर्जी लेवल में सुधार | fitness trend 2025

रिसर्च बताती है कि रिवर्स वॉकिंग नींद की क्वालिटी बेहतर करती है और दिनभर आपको एनर्जेटिक बनाए रखती है.

वॉकिंग बैकवर्ड कैसे करें? | walking for balance and mood

सबसे पहले सेफ जगह चुनें. पार्क, ट्रैक या घर का खाली हॉल इसके लिए बेहतर हैं.

शुरुआत धीरे-धीरे करें और पास में किसी को रखें, ताकि गिरने का खतरा न रहे.

ध्यान रखें कि पीछे की ओर चलते समय आपका फोकस पूरी तरह रास्ते पर होना चाहिए.

अगर आप दौड़कर बैकवर्ड वॉकिंग करना चाहते हैं, तो इंडोर ट्रैक या ट्रेडमिल का सहारा लें.

किन बातों का रखें ध्यान? | new walking style

शुरुआत में 5–10 मिनट ही करें, धीरे-धीरे समय बढ़ाएं.

जूते आरामदायक हों और फर्श पर कोई रुकावट न हो.

बैकवर्ड वॉकिंग हमेशा खाली पेट न करें, हल्का-फुल्का स्नैक ले सकते हैं.

जिन लोगों को बैलेंस की समस्या है, वे इसे किसी ट्रेनर की देखरेख में ही करें.

अगर आप वॉकिंग को लेकर बोरियत महसूस करते हैं, तो वॉकिंग बैकवर्ड आपके लिए नई और मजेदार एक्सरसाइज हो सकती है. यह न केवल आपके शरीर को फिट रखती है, बल्कि दिमाग, नींद और मूड पर भी पॉजिटिव असर डालती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

