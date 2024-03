आंख की पलकों पर क्यों होता है डेंड्रफ? पलकों की रूसी को दूर करने के घरेलू नुस्खे

पलकों के डैंड्रफ से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय

Home remedies to get rid of dandruff on eyelashes: बालों में डैंड्रफ की समस्या तो आम बात हो गई है. डैंड्रफ की वजह से बालों के झड़ने की परेशानी भी होने लगती है. वहीं कुछ लोगों में पलकों और आइब्रोज में भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. इसकी वजह से पलकों के बाल झड़ने लगते हैं और आंखों में खुजली की समस्या होती है. आखों से पानी आना और धंधुला दिखने की समस्या भी हो सकती है. ठंड के मौसम, शुष्क जलवायु, किसी तरह की एलर्जी के कारण भी रूखी हो सकती है. बहुत अधिक ड्राई या ऑयली स्कैल्प के कारण भी रूसी हो सकती है, जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के संपर्क में आकर पलकों पर डैंड्रफ का कारण बनती है. पलकों के डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय कारगर साबित हो सकते हैं.

पलकों या आईब्रो के डैंड्रफ से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय (Home remedies to get rid of dandruff on eyelashes or eyebrows)

बादाम तेल