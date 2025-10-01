विज्ञापन
खतरनाक होते हैं Cough Syrup के साइड इफेक्ट्स, इन 6 घरेलू नुस्खों से मिलेगी खांसी से राहत...

यहां बताए जा रहे नुस्खों को अपनाकर आप बिना कफ सिरप के भी अपनी खांसी से राहत पा सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं.

home remedies for cough : शहद, अदरक, हल्दी वाला दूध और गरारे बिना साइड इफेक्ट के देंगे खांसी से छुटकारा.

Home remedy for khansi : बदलते मौसम में खांसी-ज़ुकाम होना आम बात है. कभी-कभी ये इतनी परेशान करती है कि रात की नींद हराम हो जाती है और दिन का चैन भी छिन जाता है. ऐसे में सबसे पहले हमें कफ सिरप की याद आती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में ही ऐसे कई आसान और असरदार नुस्खे मौजूद हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के खांसी से आराम दिला सकते हैं? जी हां, सदियों से हमारी दादी-नानी इन घरेलू उपायों का इस्तेमाल करती आ रही हैं, तो बिना देर किए आइए जानते हैं खासी ठीक करने के 5 असरदार देसी उपाय

खांसी ठीक करने के 6 नुस्खे

1- शहद 

शहद खांसी के लिए सबसे बेहतरीन घरेलू उपायों में से एक है. यह गले की खराश को शांत करता है और खांसी की गंभीरता को कम करता है. रात में सोने से पहले एक चम्मच शहद लेने से बच्चों और बड़ों दोनों को खांसी में काफी आराम मिलता है. आप इसे गर्म पानी या हर्बल चाय में मिलाकर भी ले सकते हैं.

  • कैसे इस्तेमाल करें

एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाकर पिएं. अदरक के रस में शहद मिलाकर भी ले सकते हैं.

2- अदरक  

अदरक अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है, जो गले की सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है. यह बलगम को ढीला करने में भी सहायक है.ऐसे में आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं. 

  • कैसे इस्तेमाल करें

अदरक के छोटे टुकड़े करके पानी में उबालें और इस चाय को शहद मिलाकर पिएं. अदरक को कूटकर उसका रस निकाल लें और इसमें थोड़ा शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार लें.
अदरक वाली चाय भी खांसी में बहुत फायदेमंद होती है.

3- गर्म पानी और नमक के गरारे 

ले की खराश और खांसी से राहत पाने के लिए गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना एक आज़माया हुआ नुस्खा है. यह गले में जमे बलगम को निकालने और बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है.

  • कैसे इस्तेमाल करें

एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं. अब इस पानी से दिन में 2 से 3 बार गरारे करें.

4- हल्दी वाला दूध 

हल्दी में करक्यूमिन नामक एक तत्व होता है, जो एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. रात को सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से खांसी और गले की खराश में बहुत आराम मिलता है. यह रोग इम्यूनिटी को बूस्ट करता है.

  • कैसे इस्तेमाल करें

एक गिलास गर्म दूध में एक चौथाई चम्मच हल्दी मिलाएं. मिठास के लिए थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं.

 5- स्टीम (भाप) 

खांसी के साथ अगर छाती में जकड़न या बंद नाक की शिकायत हो, तो भाप लेना असरदार साबित हो सकता है. यह बलगम को ढीला करता है और सांस लेने में आसानी होती है.

  • कैसे इस्तेमाल करें

एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें.अपने सिर को तौलिए से ढककर बर्तन के ऊपर झुकें और भाप अंदर लें. आप पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं.

6- तुलसी 

तुलसी को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि माना गया है. इसकी पत्तियां खांसी और ज़ुकाम के लिए बहुत गुणकारी होती हैं. 

कैसे इस्तेमाल करें
  • तुलसी के कुछ पत्तों को चबाकर खाएं या फिर इनके पत्तों को पानी में उबालकर चाय बनाएं और इसे शहद मिलाकर पिएं.

कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर आपकी खांसी 7-10 दिनों से ज्यादा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. घरेलू उपाय सामान्य खांसी के लिए ठीक हैं, लेकिन गंभीर मामलों में हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

