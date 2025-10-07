डार्क सर्कल कितने प्रकार के होते हैं? यहां जानें आपको कौन से हैं?

How Do I Know What Kind Of Dark Circles I Have: लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करना, नींद की कमी, तनाव, खानपान की गलत आदतें और उम्र बढ़ने जैसे कई कारणों की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स नजर आने लगते हैं. इनसे न केवल चेहरा थका हुआ लगता है, बल्कि बीमार सा भी दिखने लगता है. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि डार्क सर्कल्स सिर्फ एक ही तरह के होते हैं. नहीं ये सच बात नहीं है. डार्क सर्कल्स के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं. जी हां बिल्कुल सही सुना आपने. हर प्रकार की अपनी वजह और पहचान होती है. तो चलिए जानते हैं डार्क सर्कल्स कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान कैसे करें?

जेनेटिक डार्क सर्कल्स की पहचान कैसे करें? | Dark Circle Kitne Prakar Ke Hote Hain

डार्क सर्कल्स कितने प्रकार के होते हैं?

पिग्मेंटेड डार्क सर्कल: पिग्मेंटेड डार्क सर्कल उन लोगों में देखने को मिलते हैं, जिनकी त्वचा का रंग गहरा होता है या जिनकी स्किन में ज्यादा मात्रा में मेलेनिन पाया जाता है. ये डार्क सर्कल्स भूरे या काले रंग के होते हैं और यह स्किन के नीचे पिगमेंटेशन के कारण होते हैं.

कैसे पहचानें?

भूरे या काले रंग के घेरे

स्किन का कलर बाकी चेहरे से अलग दिखना

सूरज की रोशनी से और ज्यादा गहरा होना

वेस्कुलर (संवहनी) डार्क सर्कल: वेस्कुलर डार्क सर्कल्स ब्लड फ़्लो से जुड़े होते हैं. इनमें आंखों के नीचे की स्किन बहुत पतली होती है, जिसके कारण नीचे की नसें साफ दिखाई देती हैं. यह थकान, नींद की कमी या एलर्जी के कारण हो सकते हैं.

कैसे पहचानें?

आंखों के नीचे नीला या बैंगनी रंग

थकावट पर घेरों का गहरा दिखना

ठंडे पानी या पूरी नींद लेने से कम होना

स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, त्वचा की कसावट कम होती है और आंखों के नीचे हल्की गहराई बन जाती है. उस परछाई के कारण डार्क सर्कल्स दिखाई देने लगते हैं, यह डार्क सर्कल्स चेहरे की बनावट के कारण दिखाई देते हैं.

कैसे पहचानें?

आंखों के नीचे खोखलापन

हड्डियों की बनावट के कारण परछाई का दिखना

रौशनी में ज्यादा नजर आना

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)