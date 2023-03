जला खाना खाते हैं तो संभल जाएं...कहीं स्वाद के चक्कर में खतरनाक बीमारियों को न्यौता तो नहीं दे रहे हैं आप

रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाएं यह जेल, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर नहीं होगा यकीन

What happens when you eat burnt food? हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, जब हम खाना पकाते हैं तो उस दौरान कई रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं. यह भोजन को खाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं. हीट रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करती है. जिसका असर खाने पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पड़ सकता है. कई बार ज्यादा पका हुआ खाने से उसे पचाने और मेटाबोलाइज करने में काफी दिक्कतें होती हैं. खाना को ज्यादा पकाने से वह जल भी सकता है. खाना जलने के बाद एक्रिलामाइड जैसे यौगिक छोड़ता है जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है.

क्या जला हुआ खाना खाने से हो सकता है कैंसर? (Can burnt food cause cancer?)

जब हम हाई टेंपरेचर पर खाना पकाते हैं तो आलू, अनाज, कॉफी और ब्रेड जैसी चीजों में एक्रिलामाइड बन सकता है. इसकी ज्यादा मात्रा के संपर्क में आने वाले जानवरों में कैंसर (Cancer) का कारण बन सकता है. लेकिन इंसानों में भी ऐसा होता है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है. अगर खाना तंदूर, बेकिंग, बारबेक्यूइंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग से पका हो तो यह एक्रिलामाइड पैदा कर सकता है. कुछ लोग इन तरीकों से बने खाने को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं. इसमें तेल का इस्तेमाल कम होता है. इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि एक्रिलामाइड कैंसर की वजह बन सकता है.

इस बारे में हमने बात की डॉक्टर विनीता मेवाड़ा से. उन्होंने कहा कि एक्रिलामाइड कैंसर का कारण बन सकता है. हालांकि फिलहाल इसके कोई प्रमाण नहीं है. लेकिन हम आधुनिक जमाने के जिन बर्तनों पर खाना बना रहे हैं जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर. उनमें किस चीज की कोटिंग होती है यह हमें नहीं पता और जब एक खाने के कांटेक्ट में आते हैं तो नुकसानदायक होते हैं. यही वजह है कि हमेशा से स्लो फ्लेम पर खाना पकाने की सलाह दी जाती है ताकि खाना जले न क्योंकि जला हुआ खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था.

हाई टेंपरेचर पर कुकिंग करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान?

घर पर खाना बनाना आसान और सेहतमंद होता है. लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि खाना जितनी देर पकाएंगे, उसके पोषक तत्व खत्म होते जाते हैं. इसलिए घर पर खाना बनाते समय कुछ कुकिंग मेथड्स का ध्यान रखना चाहिए. जैसे- जब भी हाई टेंपरेचर पर खाना पकाएं, उसे गोल्डन ब्राउन यानी सुनहरा भूरा होने तक ही पकाएं. ज्यादा गहरा भूरा या झुलसा न बनाएं. मांस और सब्जियां पकाने के समय उसे हल्का उबालें.

