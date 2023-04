Happy Safe Motherhood Day 2023: प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह रखें अपना ख्याल, जान लें क्या करना चाहिए और क्या नहीं

Happy Safe Motherhood Day 2023: प्रेगनेंसी हर औरत के जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है. यह पल खूबसूरत होने के साथ जिम्मेदारी भरा भी होता है. इस दौरान एक औरत को हर पल अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना होता है. केवल खाना खाते समय ही नहीं उठते-बैठते भी उसे सावधानियां बरतनी होती है. कारण कि एक स्वस्थ मां से ही एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है. ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. प्रेग्नेंसी, डिलिवरी और इसके बाद के समय में खुद का और बच्चे की देखभाल के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस (Happy Safe Motherhood Day 2023) मनाया जाता है. यह दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है. तो आइये जानते हैं कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान एक औरत को अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

प्रेगनेंसी के दौरान क्या करें (What To Do During Pregnancy)

भरपूर नींद लें

प्रेगनेंसी के दौरान आपका भरपूर नींद लेना चाहिए. कम से कम 8 घंटे सोना जरूरी है. इससे आपको थकान महसूस नहीं होगी और एनर्जी बनी रहेगी. बच्चे के सही विकास के लिए भी आपका उचित आराम करना जरूरी है.

एक्सरसाइज करें (Exercise)

रेगुलर एक्सरसाइज करने से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं जैसे अनिद्रा, मसल्स में पेन, अत्यधिक वजन, दर्द, मूड की समस्याएं आदि से निपटने में मदद मिलती है.

हाइड्रेटेड रहें (Stay Hydrated)

प्रेगनेंसी में भी हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी है. हाइड्रेशन प्रीटर्म लेबर को रोकने में मदद करता है. इसके साथ ही ये प्रेगनेंसी के दौरान सिरदर्द, चक्कर आने और कब्ज की समस्या में भी राहत देता है. प्रेगनेंसी में हर दिन कम से कम आठ गिलास पानी पानी जरूरी होता है.

सही डाइट लें (Proper Diet)

प्रेगनेंसी के दौरान सही डाइट जरूरी है. यह बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. इस दौरान आप ऑर्गेनिक फूड और घर के बने खाने को अपनी डाइट में शामिल करें. विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी है.

छोटे-छोटे गैप में खाना खाते रहे (Eating Food In Small Gaps)

प्रेगनेंसी के दौरान देर तक खाली पेट रहना ठीक नहीं होता है. इसलिए निश्चित अंतराल पर कुछ न कुछ हेल्दी खाते रहें. खाली पेट से गैस हो सकता है, जिसे आपको परेशान ही सकती है.

क्या न करें (What Not To Do)

धूम्रपान मत करो (Don't Smoke)

प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान स्मोकिंग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इससे बच्चे के वजन के साथ ही उसके दिमाग पर भी असर पड़ता सकता है.

शराब को कहें ना (Don't Drink)

शराब पीना आपके बच्चे के विकास पर बहुत असर डाल सकता है. प्रेगनेंसी के दौरान शराब पीने से बच्चों के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.