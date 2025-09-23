विज्ञापन
विशेष लिंक

बस 5 मिनट रोजाना करना है ये काम, Hair growth हो सकती है दोगुनी और बाल का टूटना गिरना भी होगा कम...

DIY hair growth : आप बालों के झड़ने, धीरे बढ़ने या बेजान होने की समस्या से परेशान हैं, तो एक बार इस आसान और मुफ्त के उपाय को जरूर आजमाएं. क्या पता, ये आपके बालों की सारी समस्याओं का हल बन जाए...

Read Time: 2 mins
Share
बस 5 मिनट रोजाना करना है ये काम, Hair growth हो सकती है दोगुनी और बाल का टूटना गिरना भी होगा कम...
hair care tips : सिर्फ 5 मिनट नाखून घिसकर अपने बालों को 2 गुना तेजी से बढ़ाएं.

Hair growth tips : क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नाखून और बालों का कोई कनेक्शन हो सकता है? अगर नहीं, तो आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप अपने बालों को तेजी से बढ़ा सकते हैं और उन्हें जड़ों से मजबूत और चमकदार बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 मिनट नाखून घिसकर. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. ये तरीका बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी फैंसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी...

Right time to eat banana : केला खाने का सही समय क्या है, जानिए यहां

बाल की लंबाई बढ़ान के लिए नाखून रगड़ने का नुस्खा

  • सबसे पहले किसी आरामदायक जगह पर बैठ जाएं.
  • अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को एक-दूसरे से रगड़ना शुरू करें.
  • ध्यान रखें आपको सिर्फ नाखूनों को रगड़ना है, हथेली को नहीं.
  • यह आपको हर दिन केवल 5-10 मिनट करना है.
  • आप इसे सुबह या शाम, किसी भी समय कर सकते हैं.
Latest and Breaking News on NDTV

बता दें आयुर्वेद में नाखून रगड़ने इस क्रिया को "बालायाम" कहा जाता है और इसे बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

नाखून रगड़ना कैसे बालों के लिए फायदेमंद है - Is it nail rubbing healthy for hair

दरअसल, हमारे नाखूनों के नीचे नर्व एंडिंग्स यानी तंत्रिका के सिरे होते हैं, जो सीधे हमारे स्कैल्प से जुड़े होते हैं. ऐसे में जब हम अपने नाखूनों को आपस में रगड़ते हैं, तो ये नर्व एंडिंग्स एक्टिव मोड में आ जाते हैं. इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. जिससे बालों की जड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण मिलता है. 

किन बातों का ध्यान रखें

  • गर्भवती महिलाएं और हाइ ब्लड प्रेशर वाले इस नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
  • इसके अलावा नाखूनों को बहुत ज्यादा जोर से न रगड़ें, बस हल्का-हल्का रगड़ें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hair Growth, Fast Hair Growth, Nail Rubbing, Balayam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com