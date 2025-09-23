बस 5 मिनट रोजाना करना है ये काम, Hair growth हो सकती है दोगुनी और बाल का टूटना गिरना भी होगा कम...

Hair growth tips : क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नाखून और बालों का कोई कनेक्शन हो सकता है? अगर नहीं, तो आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप अपने बालों को तेजी से बढ़ा सकते हैं और उन्हें जड़ों से मजबूत और चमकदार बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 मिनट नाखून घिसकर. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. ये तरीका बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी फैंसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी...

बाल की लंबाई बढ़ान के लिए नाखून रगड़ने का नुस्खा

सबसे पहले किसी आरामदायक जगह पर बैठ जाएं.

अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को एक-दूसरे से रगड़ना शुरू करें.

ध्यान रखें आपको सिर्फ नाखूनों को रगड़ना है, हथेली को नहीं.

यह आपको हर दिन केवल 5-10 मिनट करना है.

आप इसे सुबह या शाम, किसी भी समय कर सकते हैं.

बता दें आयुर्वेद में नाखून रगड़ने इस क्रिया को "बालायाम" कहा जाता है और इसे बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

नाखून रगड़ना कैसे बालों के लिए फायदेमंद है - Is it nail rubbing healthy for hair

दरअसल, हमारे नाखूनों के नीचे नर्व एंडिंग्स यानी तंत्रिका के सिरे होते हैं, जो सीधे हमारे स्कैल्प से जुड़े होते हैं. ऐसे में जब हम अपने नाखूनों को आपस में रगड़ते हैं, तो ये नर्व एंडिंग्स एक्टिव मोड में आ जाते हैं. इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. जिससे बालों की जड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण मिलता है.

किन बातों का ध्यान रखें

गर्भवती महिलाएं और हाइ ब्लड प्रेशर वाले इस नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

इसके अलावा नाखूनों को बहुत ज्यादा जोर से न रगड़ें, बस हल्का-हल्का रगड़ें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)