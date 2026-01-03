बहुत ज्यादा Hair Fall हो रहा हैं सता रहा है गंजे होने का डर? आजमाइए आयुर्वेदिक डॉक्टर का बताया ये मैजिकल हेयर वॉश हैक, फिर देखिए कमाल

Hair fall stop home remedy : आजकल ज्यादातर लोग बाल की समस्या से जूझ रहे हैं. कोई पतले बाल से परेशान है, तो कोई बाल के झड़ने से, तो कुछ कम उम्र में बाल के सफेद होने से टेंशन में है. ऐसे में फिर लोग इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए महंगे शैंपू और हेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं. ताकि उनकी बाल की कंडीशन बेहतर हो सके. लेकिन असर कुछ खास नहीं होता. जिसके बाद आप और टेंशन में आ जाते हैं. लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपको यहां पर एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. शोभना ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया है.

डॉ. शोभना अपने वीडियो में घर में मौजूद चीजों से एक मैजिकल हेयर वॉश बनाने के बारे में बताया है, जिससे बाल के टूटने झड़ने, रूखे होने और सफेद होने की परेशानी को कम किया जा सकता है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं कैसे हेयर वॉश बनाना है.

कैसे तैयार करें मैजिकल हेयर वॉश

सबसे पहले आपको पैन लेना है. अब उसमें 1 गिलास पानी डालकर 2 चम्मच चायपत्ती मिक्स कर लीजिए. अब इस पैन को गैस पर चढ़ा दीजिए. जब पानी उबलकर आधा हो जाए, तो गैस बंद कर दीजिए और पानी को छान लीजिए.

अब आप इस पानी में एक छोटा कॉफी का पाउच एड कर लीजिए. इसके बाद आप इसमें एक चम्मच फ्रेश एलोवेरा जैल मिक्स कर लीजिए. साथ ही अपने रेगुलर शैंपू के 3 से 4 पंप शैंपी मिलाकर सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए.

अब तैयार इस मिश्रण से हेयरवॉश करिए. हफ्ते में दो बार इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं.

डॉ. शोभना बताती हैं कि आप इस नुस्खे को अगर ट्राई करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा. इससे बाल का रूखापन दूर होगा. बाल को सिल्की शाइनी बानने में मदद करेगा. यह आपके बालों की नैचुरल शाइन वापस लाने में मदद करेगा. साथ ही हेयर फॉल को भी रोकेगा और सफेद होने का भी डर दूर होगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)