Good Morning: सुबह उठते ही फोन क्यों नहीं चलाना चाहिए?

Side Effects Of Using Phone In Morning: क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चलाते हैं? क्या आपकी भी आंख बिना फोन को देखे नहीं खुलती? अगर ऐसा है, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत क्योंकि सुबह उठकर मोबाइल का उपयोग करना जितना मजेदार है शरीर के लिए उतना ही खतरनाक भी है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सुबह उठकर सबसे पहले फोन चलाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं?
सुबह फोन क्यों नहीं देखना चाहिए?
दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ना: सुबह उठकर सबसे पहले फोन चलाने से दिमाग पर दवाब पड़ता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. दिनभर की एंग्जायटी से राहत पाने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठते ही कुछ समय मेडिटेट करें.
आंखों को नुकसान पहुंचना: नींद खुलते ही फोन चलाने से फोन की रोशनी सीधे आंखों में पड़ती है, जिससे आंखों में जलन, सिरदर्द और थकान महसूस हो सकती है. आंखों की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी इस आदत को समय रहते बदलना जरूरी है.
खराब मूड: सुबह उठकर सबसे पहले फोन चलाने से आप कई ऐसे पोस्ट या खबर देख सकते हैं, जो आपके मूड पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं और पूरे दिन को खराब कर सकती हैं. इसलिए दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ा पानी पीकर या ताजी हवा लेकर की जाए, तो पूरा दिन अच्छा जा सकता है.
सुबह उठकर फोन का इस्तेमाल कब करना चाहिए?
उठकर तुरंत फोन इस्तेमाल करने के बजाय कम से कम 30 मिनट बाद मोबाइल इस्तेमाल करना सही है. अगर आप रोजाना इस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंच सकते हैं.
