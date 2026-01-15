What Causes Constipation: मल बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या करें? इन 10 फूड्स से बनाएं दूरी

List Of Foods That Can Cause Constipation: कब्ज, एक ऐसी समस्या है जिसे आजकल की लाइफस्टाइल और खानपान की आदतों ने आम बना दिया है. कुछ लोग इसे हल्के में लेते हैं, जबकि यह शरीर के नॉर्मल कामों में रुकावट डाल सकता है. पेट साफ न होना न सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल स्टेट पर भी इफेक्ट डाल सकता है. रिसर्च के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 21% लोग कब्ज से परेशान हैं और भारत में यह संख्या कहीं ज्यादा है. भारत में करीब 22% वयस्क कब्ज के शिकार हैं, जिनमें से ज्यादातर को गंभीर कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है. इसका मुख्य कारण इम्बैलेंस डाइट और लाइफस्टाइल है. अगर आप भी कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है.

कब्ज होने का मुख्य कारण क्या है?

कब्ज के अलग-अलग कारण होते हैं, जिनमें मुख्य कारण फाइबर की कमी, पानी की कमी और खराब खान-पान की आदतों को अपनाना है.

कब्ज के लक्षण क्या हैं?

पेट का साफ न होना

मल त्याग में कठिनाई या दर्द

मल त्याग के बाद पेट में भारीपन

दिनभर भूख का न लगना

पेट में दर्द या ऐंठन

मरोड़ या मतली का एहसास होना

कौन सी चीज खाने से कब्ज होती है?

केला: केला खाने से कब्ज की समस्या हो सकती है, क्योंकि इसमें पेक्टिन नामक रेशा होता है जो कभी-कभी डाइजेशन प्रोसेस को धीमा कर देता है. अगर आप कब्ज से जूझ रहे हैं, तो केले का सेवन कम करें. च्युइंगम: च्युइंगम का ज्यादा सेवन कब्ज का कारण बन सकता है क्योंकि च्युइंगम में चीनी और अन्य ऐडिटिव्स होते हैं, जो पाचन को प्रभावित करते हैं. पनीर: पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद कब्ज की समस्या को बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा कम होती है और यह पाचन को धीमा कर सकते हैं. चॉकलेट: चॉकलेट, खास कर डार्क चॉकलेट, पाचन को धीमा कर देती है, जिससे कब्ज हो सकता है. इसमें कैफीन और शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है जो पाचन को प्रभावित करती है. कॉफी: कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को स्टीमुलेट करता है. हालांकि, इसकी अधिकता से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे कब्ज हो सकता है. दूध: दूध और इससे बने उत्पाद, जैसे पनीर, कब्ज का कारण बन सकते हैं. इसमें मौजूद लैक्टोज, खासकर उन लोगों के लिए, जो इसे पचाने में असमर्थ होते हैं, पेट में गैस और सूजन का कारण बन सकता है. शराब: शराब पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ सकती है. यह कब्ज को और बढ़ा सकता है. वाइट ब्रेड: सफेद ब्रेड, जिसमें फाइबर की कमी होती है, पेट को ठीक से साफ नहीं होने देता और कब्ज को बढ़ावा दे सकता है. अंडा: अंडा में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और यह पाचन को धीमा कर सकता है, जिससे कब्ज हो सकता है. रेड मीट: रेड मीट में फैट की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें फाइबर भी कम होता है. इसके सेवन से पाचन तंत्र धीमा हो सकता है और कब्ज हो सकता है.

