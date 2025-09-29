विज्ञापन
स्ट्रेस फ्री कर देता हैं गोमुखासन का नियमित अभ्यास, जानिए सेहत को मिलते हैं और कितने फायदे

Gomukhasana for stress relief: गोमुखासन या गौमुखासन का नियमित रूप से अभ्यास करने पर तनाव दूर होता है. इसके अलावा भी सेहत को कई फायदे मिलते हैं. इनमें शरीर को गठीला बनना और हॉरमोन्स का संतुलन भी शामिल है.

Health benefits of Gomukhasana: योग और आसन करने से शरीर और मन को होने वाले फायदे की बात अब किसी से छुपी नहीं है. हालांकि, किसी खास फायदे के लिए चुनिंदा योगासनों के बारे में लोग जरूर जानना चाहते हैं. ऐसा ही एक विशेष आसन है गोमुखासन. कई बार इसे गौमुखासन भी कहा जाता है. इसके नियमित अभ्यास से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखने में काफी मदद मिलती है.

गोमुखासन क्या है, कैसे किया जाता है? | What Is Gomukhasana And How Is It Done

शरीर को सशक्त बनाने के साथ ही मानसिक स्थिरता प्रदान करने वाले योगासनों में गोमुखासन काफी चर्चित आसन है. अपने शरीर के आकार को गाय के मुख यानी मुंह की तरह मोड़कर थोड़ी देर रखने की मुद्रा (पोश्चर) को गोमुखासन कहते हैं. इस आसन को विशेष रूप से प्रभावशाली बताया जाता है. अपनी सेहत के प्रति जागरूक लोगों को अपनी रूटीन एक्सरसाइज में गोमुखासन को जरूर शामिल करना चाहिए.

गोमुखासन के क्या-क्या फायदे हैं? | Gomukhasana Benefits

योग और आसन के जानकारों के मुताबिक, बेहद असरदार गोमुखासन के कई फायदे हैं. इसके नियमित अभ्यास से खासकर रीढ़ की हड्डी को मजबूती और लचीलापन मिलता है, पीठ सीधा रहता है और बॉडी का पॉश्चर सुधरता है. वहीं, कंधे की जकड़न और दर्द दूर होती है. इसके साथ ही छाती में फैलाव होने से लोग ज्यादा सांस या ऑक्सीजन ले पाते हैं और उनके फेफड़ों की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ जाती है.

लंबे समय तक गोमुखासन करने से पैंक्रियाज एक्टिव होते हैं और इंसुलन का रिलीज बैलेंस होता है. इससे खासकर, डायबिटीज के मरीजों को काफी फायदा होता है. इसके अलावा, गोमुखासन मेंटल स्ट्रेस और एंजायटी से काफी राहत देता है, क्योंकि इसके अभ्यास मन शांत होता है और मेडिटेशन में मदद मिलती है. गोमुखासन के फायदे में शरीर के नर्वस सिस्टम को एक्टिव और हार्मोनल बैलेंस करना भी शामिल है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

