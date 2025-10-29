कमर तक लंबे बालों के लिए रामबाण नुस्खा है घर पर बना ये Powerful Herbal Shampoo, जानिए कैसे करें तैयार

अपने बालों को मजबूत, घने और लंबे बनाने के लिए लोग कई प्रकार के शैंपू व कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि केमिकल होने के कारण इसके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, सभी के बालों की क्वालिटी अलग-अलग प्रकार की होती है जिसके कारण अगर आप बीना स्टड़ी के किसी भी शैंपू या कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हेयर फॉल और डैंड्रफ की समस्या बढ़ सकती है. लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं, काले घने लंबे बालों के लिए शैंपू रेसिपी, जिसके इस्तेमाल से आप घर बैठे बड़ी आसानी से नेचुरल शैम्पू बना सकते हैं, जो अनेक बालों की समस्याओं के लिए सिर्फ एक घरेलू उपाय है.

कैसे बनाएं ड्राई शैंपू - (How To Make Shampoo At Home)

Photo Credit: istock

शैंपू बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़े बाउल में आमला पाउडर, रीठा पाउडर, शिकाकई पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, हिबिस्कस पाउडर, भृंगराज पाउडर और रोजमेरी पाउडर को बराबर की मात्रा में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह ध्यान रहे की सभी पाउडर एकदम महीन हों. अच्छे से मिक्स करने के बाद पाउडर के मिक्सचर को आप किसी भी डिब्बे में रखकर स्टोर कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बस इतना करना है कि नहाने से पहले अपने बालों के हिसाब से पाउडर को एक छोटे बाउल में निकालकर उसमें गर्म पानी डाल दें, पानी डालने के बाद उस मिक्सचर को अच्छी तरह से फेट लें, फेटने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए कही रख दे और 5 मिनट बाद आपका नेचुरल ड्राई शैंपू रेडी है.

नेचुरल शैंपू के फायदे- (Shampoo Lagane Ke Fayde)

अगर आप घर पर अपने बालों के लिए शैंपू बनाते है तो आप बाहरी केमिकल युक्त शैंपू के इस्तेमाल से बच सकते हैं और घर पर बना नेचुरल शैंपू आपके बालों को मजबूती देकर उनको घने, लंबे व चमकदार बानाने में मदद कर सकता है, नेचुरल शैंपू आपके बालों के साथ-साथ स्कैल्प को भी स्वस्थ रखने में मददगार होगा, क्योंकि नेचुरल शैंपू में मौजूद आमला, रीटा, शिकाकई, हिबिस्कस और भृंगराज पाउडर जैसे तत्व हमेशा फायदेमंद ही साबित होंगे और यह आपको हेयरफॉल, ड्राई स्कैल्प और डेमेज हेयर जैसी अन्य समस्याओं से बचाने में मदद करेंगे.

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)