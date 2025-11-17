विज्ञापन
Hair Fall होने पर कराएं ये टेस्ट, पता चल जाएगी बाल झड़ने की सही वजह

CBC test hair fall : जब तक आप उस जड़ को नहीं पकड़ेंगे, तब तक इलाज अधूरा रहेगा. इसलिए, हम आपको बता रहे हैं कुछ आसान टेस्ट, जिन्हें करवाकर आप अपने बाल झड़ने की सही वजह जान सकते हैं.

थायराइड ग्रंथि (gland) में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, तो इसका सीधा असर बालों की ग्रोथ पर पड़ता है.

Hair Fall test : क्या कंघी करते समय, नहाते समय या तकिए पर ढेर सारे बाल देखकर आपको टेंशन होती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं. आजकल बहुत सारे लोग बाल झड़ने (Hair Fall) की समस्या से परेशान हैं. लोग तरह-तरह के शैंपू और तेल बदलकर थक जाते हैं, लेकिन असली वजह पता नहीं चल पाती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाल झड़ने के पीछे अक्सर आपकी सेहत से जुड़ी कोई बड़ी वजह छिपी होती है. जब तक आप उस जड़ को नहीं पकड़ेंगे, तब तक इलाज अधूरा रहेगा. इसलिए, हम आपको बता रहे हैं कुछ आसान टेस्ट, जिन्हें करवाकर आप अपने बाल झड़ने की सही वजह जान सकते हैं.

सबसे जरूरी हैं ये खून की जांचें - Blood Tests in hair fall

बाल झड़ने की सबसे आम वजहें शरीर के अंदर छिपी होती हैं. डॉक्टर आपको सबसे पहले ये तीन-चार टेस्ट कराने की सलाह जरूर देंगे.

थायराइड प्रोफाइल - Thyroid Profile

थायराइड ग्रंथि (gland) में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, तो इसका सीधा असर बालों की ग्रोथ पर पड़ता है. TSH टेस्ट से पता चलता है कि आपके हार्मोन सही से काम कर रहे हैं या नहीं.

आयरन और CBC टेस्ट - Iron and CBC Test

अगर आपके शरीर में खून की कमी है या आयरन कम है, तो बाल जरूर झड़ेंगे. खून की कमी बालों को कमजोर कर देती है. CBC (कम्प्लीट ब्लड काउंट) और फेरिटिन (Ferritin) टेस्ट से इसका पता चलता है.

विटामिन D और B12

ये दोनों विटामिन सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि बालों के लिए भी बहुत जरूरी हैं. अगर ये कम हो जाते हैं, तो हेयर फॉल बढ़ जाता है.

महिलाओं के लिए हार्मोनल टेस्ट भी जरूरी

अगर ऊपर बताए गए टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी बाल झड़ने कम नहीं हो रहे, खासकर महिलाओं में, तो डॉक्टर हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं. टेस्टोस्टेरोन या DHEA-S जैसे हार्मोनल टेस्ट से पता चलता है कि कहीं PCOS जैसी कोई अंदरूनी समस्या तो नहीं है, जो बालों को गिरा रही है.

डॉक्टर खुद करते हैं ये आसान टेस्ट

सिर्फ खून की जांच ही नहीं, बल्कि डर्मेटोलॉजिस्ट (स्किन डॉक्टर) कुछ सिंपल टेस्ट खुद भी करते हैं:

हेयर पुल टेस्ट - Hair Pull Test

डॉक्टर आपके बालों का एक छोटा-सा गुच्छा पकड़कर हल्के से खींचते हैं. इससे पता चलता है कि आपके बाल कितनी तेजी से और किस स्टेज पर गिर रहे हैं.

स्कैल्प बायोप्सी - Scalp Biopsy

यह तब किया जाता है जब डॉक्टर को लगता है कि बाल झड़ने की वजह कोई फंगल इन्फेक्शन या त्वचा से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है. इसमें स्कैल्प से त्वचा का छोटा-सा नमूना लिया जाता है.

इस बात का रखें खास ख्याल

खुद से कोई दवाई या नुस्खा आजमाने के बजाय, तुरंत किसी स्किन डॉक्टर (Dermatologist) से मिलें. सही टेस्ट और सही इलाज से ही आप अपने बालों का झड़ना पूरी तरह से रोक सकते हैं.

