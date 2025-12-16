फ्रोजन शोल्डर की समस्या कई महीनों तक रह सकती है, 4 बातों का ख्याल रखें तो मिल सकती है राहत

Frozen Shoulder Causes: फ्रोजन शोल्डर में कंधे में दर्द होने के साथ ही साथ हिलने-डुलने की क्षमता भी कम हो जाती है. ज्यादातर फ्रोजन शोल्डर की समस्या 40 से 60 की उम्र के लोगों में देखी जाती है, लेकिन आज के समय में गलत आदतों और तनाव के कारण यह कम उम्र में भी आम हो गई है. तो आइए जानते हैं फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इससे लक्षण क्या हैं और इससे बचने के उपाय.

फ्रोजन शोल्डर क्या है?

फ्रोजन शोल्डर में कंधे के जोड़ के आसपास की मांसपेशियां और टिश्यू सख्त हो जाते हैं, जिसके कारण कंधे की मूवमेंट कम हो जाती है और दर्द महसूस होता है. अगर इस समस्या बढ़ जाए, तो ठीक होने में कई महीने या कभी-कभी साल भी लग सकता है.

इसे भी पढ़ें: Acidity का होगा परमानेंट इलाज! एक्सपर्ट ने बताया डाइट और लाइफस्टाइल में क्या करें बदलाव

फ्रोजन शोल्डर के कारण

चोट लगने या सर्जरी के बाद कंधे को आराम देते रहना

गलत पोस्चर में बैठकर काम करना

डायबिटीज, थायरॉइड या हार्मोनल असंतुलन

तनाव और स्ट्रेस

फ्रोजन शोल्डर के लक्षण

कंधे में दर्द रहना

हाथ ऊपर या पीछे ले जाने में परेशानी महसूस होना

रात के समय दर्द बढ़ जाना

कंधे में जकड़न और अकड़न महसूस होना

फ्रोजन शोल्डर से बचाव

फ्रोजन शोल्डर से बचाव के लिए आप रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं

ध्यान रखें, ज्यादा देर तक एक ही पोजिशन में न बैठें

काम करते समय पोस्चर पर ध्यान दें

कंधे में दर्द होने पर उसे नजरअंदाज न करें

स्ट्रेस कम लें

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)