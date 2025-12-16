Acidity का होगा पक्का इलाज, बस करने होंगे ये दो काम

Acidity Treatment: एसिडिटी एक ऐसी समस्या है जो अक्सर लोगों को परेशान करती है. एसिडिटी और गैस बनने से नींद और चैन सब हराम हो जाता है. इसकी वजह से पेट में दर्द और गैस बनती है. आपको बता दें कि एसिडिटी के कई कारण हो सकते हैं. कई लोग दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन अगर ये समस्या बार-बार हो रही है तो ऐसे में ज्यादा दवाओं का सेवन शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है. डॉ प्रखर गुप्ता (ओबेसिटी, हर्निया, गैस्ट्रो और लेप्रोस्कोपिक विशेषज्ञ, नई दिल्ली) ने इस समस्या से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए और इसके कारण और इसके उपचार भी बताए.

एसिडिटी की समस्या कैसे दूर करें ( How to Get Rid off Acidity Permanently)

डॉक्टर प्रखर के अनुसार आज के समय में एसिडिटी एक बहुत आम समस्या बन चुकी है, जिसका मुख्य कारण गलत खानपान और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है. उन्होंने बताया कि एसिडिटी से राहत पाने के लिए सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ बदलाव करना जरूरी है. सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना ही इस समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में भी सुधार करना होगा.

कैसी रखें डाइट

डाइट की बात करें तो उन्होंने कुछ चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी बताया है. ज्यादा मसालेदार और तीखा खाना एसिडिटी को बढ़ाता है, इसलिए ऐसे फूड का सेवन करने से बचें. बहुत ज्यादा तला-भुना और ऑयली खाना भी पेट में जलन और गैस की समस्या पैदा करता है. इसके अलावा चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन भी एसिडिटी को बढ़ा सकता है, इसलिए इनका सेवन कम मात्रा में करें. जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन्हें इसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे पेट की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है. शराब का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और रात के समय चाय या कॉफी पीने से बचना चाहिए.

डॉक्टर प्रखर ने यह भी कहा कि एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक बैठकर काम करता है, तो उसे रोज कम से कम 30 से 40 मिनट तक वॉक या हल्की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. इससे पाचन बेहतर रहता है और एसिडिटी की समस्या कम होती है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयां भी ली जा सकती हैं, लेकिन बिना सलाह के दवा लेना सही नहीं है.

