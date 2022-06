Foods For Anxiety: अक्सर चिंता और तनाव होता है तो डाइट में शामिल करें ये 14 फूड्स, चुटकियों में बना देंगे आपको खुशमिजाज

Foods For Anxiety Relief: जामुन और संतरे खाने से चिंता कम होती है.

How To Get Rid Of Anxiety: चिंता के साथ जीना मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से तनावपूर्ण हो सकता है. लोग अक्सर चिंता को पहचानने में सामान्य गलती करते हैं, हालांकि इनमें एक महत्वपूर्ण अंतर है. चिंतित महसूस करना काम का स्ट्रेस (Stress) हो सकता है, रिजल्ट आना, किसी के साथ डेट पर जाना, या अन्य उदाहरण घबराहट पैदा कर सकते हैं. दूसरी ओर, एंजायटी और एंजियसनेस का एक अधिक गंभीर मामला हो सकता है और यहां तक कि ये एक उत्तेजना के बिना भी हो सकता है.