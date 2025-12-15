विज्ञापन
फूड पॉइजनिंग होने पर भूल कर भी मत कीजिए ये गलती, डॉक्टर से जानिए घर बैठे कैसे पा सकते हैं राहत

Food Poisoning Home Remedies: इस स्टोरी में हम आपको डॉक्टर समीर भाटी द्वारा बताई गई कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जो घर बैठे इसे समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.

फूड पॉइजनिंग होने पर भूल कर भी मत कीजिए ये गलती, डॉक्टर से जानिए घर बैठे कैसे पा सकते हैं राहत
How to cure food poisoning fast at home?

Food Poisoning Home Remedies: बदलते मसौम में अक्सर कई लोग पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार और सिरदर्द जैसी दिक्कतों का सामना करते हैं, जिसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं. यह तब होती है जब आप दूषित खाना खाते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या अन्य हानिकारक पदार्थ मौजूद होते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए? इस स्टोरी में हम आपको डॉक्टर समीर भाटी द्वारा बताई गई कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जो घर बैठे इसे समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं.

फूड पॉइजनिंग के लक्षण

  • फूड पॉइजनिंग के कुछ लक्षणों में 
  • पेट में दर्द
  • मतली
  • सिरदर्द
  • थकान
  • उल्टी, 
  • दस्त और निर्जलीकरण

फूड पॉइजनिंग का इलाज घर पर जल्दी कैसे करें?

  1. फूड पॉइजनिंग से राहत पाने के लिए डॉक्टर समीर बताते हैं सबसे जरूरी है पानी की मात्रा बढ़ाएं क्योंकि फूड पॉइजनिंग में सबसे ज्यादा बॉडी डिहाइड्रेट होती है. इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए लिक्विड की मात्रा बढ़ाना जरूरी है. 
  2. अक्सर लोग उल्टी या दस्त बंद होने के बाद नॉर्मल खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. फूड पॉइजनिंग के कारण गट में सूजन हो जाती है, जिसे कम करने के लिए पेट को रेस्ट देना बेहद जरूरी है. इसलिए कुछ टाइम तक हल्का खाना ही खाएं. 
  3. अच्छा फ़ील करने पर कोशिश करें दलिया, खिचड़ी या सलाद जैसी हल्की चीजों का ही सेवन करें. कम से कम 3 से 4 दिन जब तक आपके पेट की सूजन कम नहीं हो जाती तब तक अपनी डाइट को हल्का रखें. 
  4. अगर इसके बाद भी आराम न आएं, तो एक डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

