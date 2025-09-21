शरीर में फोलिक एसिड की कमी होने पर डाइट में जरूर शामिल कर लें ये फूड

Folic Acid Kya hota hai: फोलिक एसिड नए रक्त कण बनाने में मददगार होता है. लोगों को लगता है कि फोलिक एसिड केवल गर्भवती महिलाओं के लिए ही जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी फोलिक एसिड जरूरी माना गया है. शरीर में फोलिक एसिड की कमी होने पर दिमाग से लेकर त्वचा पर असर पड़ता है. इसलिए शरीर में फोलिक एसिड की कमी होने पर इसे हल्के में न लें.

Photo Credit: Canva

फोलिक एसिड को विटामिन बी-9 भी कहा जाता है. जब शरीर में फोलिक एसिड की कमी होने लगती है तो इसके संकेत देने लग जाता है. अगर आपको अधिक थकान के साथ कमजोरी महसूस हो. साथ ही चक्कर जैसा फील हो तो समझ लें की आपको फोलिक एसिड की कमी हो सकती है. फोलिक एसिड का टेस्ट डॉक्टर से जरूर करवा लें साथ ही नीचे बताई गई चीजों का सेवन करें. इनके सेवन से फोलिक एसिड की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है.

फोलिक एसिड कैसे बढ़ाएं

ब्रोकली खाने से विटामिन बी-9 शरीर को मिलता है. इसके अलावा ब्रसेल्स स्प्राउट्स भी विटामिन बी-9 से भरपूर होते हैं. इनका सेवन करने से फोलिक एसिड की कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है. अगर आपको ब्रोकली और ब्रसेल्स स्प्राउट्स पसंद नहीं हैं तो आप हरे मटर, चना और राजमा भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इन्हें खाकर भी फोलिक एसिड पाया जा सकता है.

गर्भवती महिलाएं रखें खासा ध्यान

याद रखें कि गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड की अधिक जरूरत होती है. ऐसे में वो रोज फोलिक एसिड की दवाई खाया करें. डॉक्टर द्वारा बताई गई फोलिक एसिड की दवाई को बिना उनके सलाह के बंद न करें. फोलिक एसिड की कमी होने पर गर्भ में पलने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा प्रवाभ पड़ता है. बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी का विकास सही से नहीं हो पाता है.

तो ये थी फोलिक एसिड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी.

इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)